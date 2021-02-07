Tablet/Notebook/Laptop
Bu fiyata mutlaka kaçırmamanız gereken oyuncu laptopları
Ülkemizde doların durdurulamaz yükselişi nedeniyle oyuncu laptopları ne yazık ki bir hayli erişilemez durumdaydılar. Fakat şubat ayının girmesiyle dolardaki artış durdu ve hatta biraz gerilemeye başladı. Oyuncu laptoplarının fiyatlarında da, aslında halâ yüksek olmasına rağmen ciddi bir indirim olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, bu haberimizde 7 bin TL civarları oyuncu laptop tavsiyeleri ile karşınızdayız.
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Hem dolardaki yükseliş, hem de pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin getirdiği stok sorunları sebebiyle laptop fiyatlarında uzun süredir muazzam artışlar var. Özellikle oyuncu laptopları özelinde görülmekte olan bu artış, şubat ayının girmesiyle biraz sakinleşti.
Haberimizin yazıldığı gün olan 7 Şubat 2021’de 7 bin TL civarı gayet performanslı laptoplar almak mümkün. Biz de mutlaka kaçırmamanız gereken oyuncu laptoplarından bahsettik. Aynı zamanda bahsettiğimiz tüm oyuncu dizüstü bilgisayarlarının Hepsiburada üzerinden satın alabileceğiniz linklerini de ekliyor olacağız.
Bu listedeki oyuncu laptopları ile neler yapabilirim?
Listeye geçmeden evvel, buradaki laptoplar ile neler yapabileceğinizden kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında oyuncu laptopları diyoruz ama yalnızca öyle düşünmeyin; bu listeyi kurgu için laptop, mühendislik için laptop, grafik tasarım için laptop önerileri olarak da düşünebilirsiniz. Zira listemizdeki laptoplar, tam anlamıyla fiyat/performans ürünüler.
Aşağıda listelediğimiz laptoplar ile Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects programlarını rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Elbette ki iş istasyonlarından beklenen render performansını veremeyecekleri aşikâr; fakat 7 bin TL’ye bulabileceğiniz en iyi laptop bile, bu listemizdeki önerilerden muazzam derecede daha performanslı olmayacaktır.
Oyuncu laptopları içerikli öneri listemizdeki cihazlarla Word, PowerPoint, Excel’de ödevlerinizi yapabilir; Netflix, YouTube gibi video içerik platformlarında takılabilir; ek olarak internette tamamen rahatça gezinebilirsiniz. En önemlisi, bunları yaparken kanser olmayacaksınız. Yani bir sekmenin açılması 10 dakika sürmeyecek, video oynatırken FPS kaybı yaşamayacaksınız. Özetle, “kasılma” ve “yavaşlama” terimleri artık hayatınızda var olmayacaklar.
Listemizdeki oyuncu laptopları, bir oyuncu bilgisayarının verebileceği en iyi performansı sizlere veremeyecek. Fakat özellikle GTA 5, Valorant, CS:GO gibi FPS oyunlarını da rahatlıkla açabilecek durumdalar. Yani, “24 saat oyun oynamıyorum, ama arada açıp oynadığımda da memnun kalmak istiyorum.” diyorsanız, oyuncu dizüstü bilgisayar tavsiyeleri listemizdeki cihazlar tam size hitap ediyor diyebilirim.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan, 5 maddelik fiyat/performans laptopu tavsiyeleri listemize geçiyoruz. Bu arada, listedeki laptopları buradaki bağlantıya tıklayarak satın alabilirsiniz.
Lenovo IdeaPad Gaming 3 oyuncu laptopu
Özellikler
- İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650
- RAM: 8 GB
- Dahili hafıza: 512 GB SSD
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Şarjlı kullanım süresi: 6 saat ve üstü
- Ekran yenileme hızı: 120 Hz
- Model kodu: 82EY00CGTX
Fiyat
6.998,99 TL
Satın al: Hepsiburada
ACER Nitro AN515-44 oyuncu laptopu
Özellikler
- İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti
- RAM: 8 GB
- Dahili hafıza: 256 GB SSD
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080
- İşletim sistemi: Linux
- Şarjlı kullanım süresi: 6 saat ve üstü
- Ekran yenileme hızı: 60 Hz
- Model kodu: NH.Q9HEY.006
Fiyat
7.199,00 TL
Satın al: Hepsiburada
ACER Nitro AN515-44 (bir üsttekinin, bir tık düşük varyantı)
Özellikler
- İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650
- RAM: 8 GB
- Dahili hafıza: 256 GB SSD
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080
- İşletim sistemi: Linux
- Şarjlı kullanım süresi: 6 saat ve üstü
- Ekran yenileme hızı: 60 Hz
- Model kodu: NH.Q9GEY.003
Fiyat
6.999,00 TL
Satın al: Hepsiburada
Casper Excalibur G770 oyuncu laptopu
Özellikler
- İşlemci: Intel Core i5 9300H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650
- RAM: 16 GB
- Dahili hafıza: 240 GB SSD
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Model kodu: G770.9300-BUH0X
Fiyat
6.999,00 TL
Satın al: Hepsiburada
HP Gaming Pavilion 15 oyuncu laptopu
Özellikler
- İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti
- RAM: 8 GB
- Dahili hafıza: 512 GB SSD
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Ekran yenileme hızı: 144 Hz
- Model kodu: 15-EC1019NT 24D52EA
Fiyat
7.499,00 TL
Satın al: Hepsiburada
Genel
Tablet piyasasında görülen anormal artış geçici olabilir
Salgından kötü etkilenen telefon piyasasının aksine tablet piyasası bu süreçte anormal bir artış yaşadı.
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Geçen yılın ilk çeyreği beklenildiği gibi nispeten kötü geçmişti. Öyle ki tablet piyasası 2019 aynı döneme nazaran %18’lik bir düşüş yaşamıştı. Ancak sonrasında ise farklı araştırma firmalarına göre tablet piyasası 2020 yılının geri kalanındaki çeyreklerde; yıl bazında sırasıyla %26, %25 ve %54’lük artışlar gördü.
Canalys’in geçen haftaki raporuna göre ise; 2020 toplam satışları 2019’a oranla %28 artış görürken 35 milyon civarı cihaz satışına ulaştı. Ancak Digitimes tarafından gelen bilgiler bu artışın devamlı olmayacağını söylüyor. Buna göre 2021 ilk çeyreğindeki talepte önemli bir düşüş görmemiz olası.
2020 yılının son üç çeyreğine oranla 2021 ilk çeyreğinde %31’lik bir düşüş yaşayabiliriz. Bu düşüşün ise yıl sonuna kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Digitimes Araştırma geçen yıla göre piyasanın durumunu tam olarak kestiremiyor. Ancak bu alanda boyut olarak daha büyük cihazların popüler olacağı tahmin ediliyor. Bunun da en çok satan markaların genel kazançlarını yüksek tutması için yeterli olması mümkün.
Bununla birlikte yeni gelen bir rapor da Huawei yerine TCL firmasının 2020 dördüncü çeyrekte en çok tablet satan beşinci firma olduğunu gösteriyor. Ki Huawei firmasının 2021 başlarında da bu düşüşünü devam ettireceği tahmin ediliyor. Diğer büyük üreticilerin de ilk iki çeyrekte stok azlığından etkilenmeleri muhtemel. Dolayısıyla piyasadaki düşüşün ne kadarlık bir kısmına talep azlığının neden olacağı netleşmiş değil.
Buna karşın yıllık bir düşüş beklemek için biraz erken de olabilir. Çünkü ilk çeyrekteki düşük rakamların ikinci çeyrek başlangıcıyla birlikte Apple, Samsung ve Lenovo gibi büyük markalardan gelecek ürünlerle gelişim göstermesi hiç de az bir ihtimal değil.
İşlemci
Intel 8 çekirdek işlemcili laptop işlemcisini Haziran’da getirebilir
Intel Tiger Lake işlemcileri bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru daha da güçlenebilirler. Öyle ki dedikodulara göre mevcut seriye bir de 8 çekirdekli işlemcilerin katılması muhtemel.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Intel 8 çekirdekli işlemcilerinin yolda olduğunu daha önce de onaylamıştı. Ancak şimdi VideoCardz tarafından Reddit üzerinden laptop üreticisi XMG’nin paylaşımında tespit edildiğine göre; 45W TDP (güç tüketimi) sahibi olacak Tiger Lake H45 işlemciler 2021 ikinci yarısına girmeden gelecek.
XMG temsilcisi AMD ve Nvidia tedarikiyle ilgili yaptığı paylaşımında Intel çiplerinden de bahsetti. Mevcut XMG laptoplarının 6 ve 8 çekirdekli Tiger Lake işlemcilerle geleceğini söyleyen temsilci; bu işlemcilerin çıkışının ise yılın ikinci çeyreğinin sonlarında olacağının konuşulduğunu söyledi. Temsilci zamanı geldiğinde birçok XMG ürününü Comet Lake’den Tiger Lake H45’e taşıyacaklarını da belirtti. Son olarak ise bazı ailelerde AMD ile Intel işlemcilerin paralel olarak sunulabileceğini de not düştü.
Dediğimiz gibi bu bilgiler şimdilik söylenti olmaktan öteye geçemiyor. Ancak diğer kaynaklardan alınan bilgiler de ikinci çeyreğin sonlarını, yani muhtemelen Haziranı hedef gösteriyor. Ancak mevcut ortamı ve tedarik durumunu düşünürsek bu tip takvimlerde esneklik olursa da şaşırmamak gerek.
Daha önce de bildiğimiz üzere Intel firmasının 4 çekirdekli Tiger Lake çipleri halihazırda oldukça etkileyiciler. Dolayısıyla 8 çekirdekli yeni işlemcilerin performansının nasıl olacağı merak edilenler arasında. Özellikle de AMD firmasının Ryzen 4000’lerini geliştirip çıkartmaya yeni yeni başladığı Ryzen 5000 işlemcileri gibi bir rakipleri varken Intel’in bu alanda bir yanıt verme çabası göstermesi muhtemel.
Tablet/Notebook/Laptop
Microsoft, yeni reklamında Apple’ı hedef aldı!
Microsoft, Surface Pro 7 cihazının tanıtım kampanyaları çervesinde dün yeni bir reklam yayımladı. Bu reklamın ilgi çekici tarafı ise ürün hakkında verdiği bilgilerden öte Apple MacBook Pro’ya yaptığı göndermelerdi. “Microsoft Surface Pro 7: The Better Choice (Microsoft Surface Pro 7: Daha İyi Seçenek)” adıyla yayımlanan YouTube reklamı, deyim yerindeyse Macbook Pro’ya verdi veriştirdi…
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Microsoft: “Minik bir Touchbar”
Amerikan yazılım devi Microsoft, bu 30 saniyelik YouTube videousunda Apple’dan yana sözünü hiç esirgemedi. Surface 7 Pro ve Macbook Pro’yu kıyaslayan reklam, karşılaştırmaya dokunmatik ekran ve kalem (“Touch&Pen”) ile başlıyor. Surface’ın kalemle geldiğini (bu kalemin ekstra satıldığını düşünürsek bu söylemin doğruluğu sizin yorumunuza kalmış) ve dokunmatik ekrana sahip olduğunu söyleyen reklam, MacBook Pro’yu tüm bir dokumantik ekran yerine sadece “minik bir Touchbar”‘a sahip olmakla eleştiriyor. Microsoft’un MacBook Pro göndermeleri tabi ki de bununla bitmiyor. Video bu aşamada iki ürünün tasarımını kıyaslamaya başlıyor. Surface Pro 7’nin çıkarılabilir klavyeye (keza yine ekstra satılıyor) sahip olduğunu ifade eden reklam, MacBook Pro’yu bu konuda eleştiriyor. “Ürünü satın aldığındaki klavyeyle idare etmek zorundasın” diyerek klavyenin çıkartılabilir olmayışını tiye alıyor. Son olarak programlar ve oyunlar tarafına değinen reklam, bu konuda da MacBook’u eleştirmekten kaçınmıyor. “Her program ve uygulamayı çalıştırabiliyor” ve “Oyuncu bilgisayarı olarak çok daha iyi” cümleleriyle Surface’ı Apple tarafındaki muadiline göre öven reklam, burda son buluyor.
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Surface Pro 7 vs MacBook Pro: Aslında hangisi daha iyi?
Her ne kadar benchmark skorları tam resmi yansıtmasa da, iki ürünü kıyaslarken hala yararlı bir araç. Bu yüzden, sizler için bu iki cihazın GeekBench’te yayımlanan benchmark sonuçlarına baktık:
- Surface Pro 7 (Intel Core i5 işlemci ve 8GB ram): Tek çekirdek skoru: 1.210, Çoklu çekirdek skoru: 4.079
- MacBook Pro (M1 işlemci ve 8GB ram): Tek çekirdek skoru: 1.735, Çoklu çekirdek skoru: 7.686
Gördüğünüz gibi benchmark tarafında sonuçlar Microsoft’un reklamda iddia ettiğinin tam tersi. Tabi, günlük kullanıcı deneyimi benchmark skorlarından çok daha önemli. Ancak, benchmark’taki farkın bu seviyede olması da bu iki ürünün yarışında görmezden gelinecek gibi değil…
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