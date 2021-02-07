Ülkemizde doların durdurulamaz yükselişi nedeniyle oyuncu laptopları ne yazık ki bir hayli erişilemez durumdaydılar. Fakat şubat ayının girmesiyle dolardaki artış durdu ve hatta biraz gerilemeye başladı. Oyuncu laptoplarının fiyatlarında da, aslında halâ yüksek olmasına rağmen ciddi bir indirim olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, bu haberimizde 7 bin TL civarları oyuncu laptop tavsiyeleri ile karşınızdayız.

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Hem dolardaki yükseliş, hem de pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin getirdiği stok sorunları sebebiyle laptop fiyatlarında uzun süredir muazzam artışlar var. Özellikle oyuncu laptopları özelinde görülmekte olan bu artış, şubat ayının girmesiyle biraz sakinleşti.

Haberimizin yazıldığı gün olan 7 Şubat 2021’de 7 bin TL civarı gayet performanslı laptoplar almak mümkün. Biz de mutlaka kaçırmamanız gereken oyuncu laptoplarından bahsettik. Aynı zamanda bahsettiğimiz tüm oyuncu dizüstü bilgisayarlarının Hepsiburada üzerinden satın alabileceğiniz linklerini de ekliyor olacağız.

Bu listedeki oyuncu laptopları ile neler yapabilirim?

Listeye geçmeden evvel, buradaki laptoplar ile neler yapabileceğinizden kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında oyuncu laptopları diyoruz ama yalnızca öyle düşünmeyin; bu listeyi kurgu için laptop, mühendislik için laptop, grafik tasarım için laptop önerileri olarak da düşünebilirsiniz. Zira listemizdeki laptoplar, tam anlamıyla fiyat/performans ürünüler.

Aşağıda listelediğimiz laptoplar ile Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects programlarını rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Elbette ki iş istasyonlarından beklenen render performansını veremeyecekleri aşikâr; fakat 7 bin TL’ye bulabileceğiniz en iyi laptop bile, bu listemizdeki önerilerden muazzam derecede daha performanslı olmayacaktır.

Oyuncu laptopları içerikli öneri listemizdeki cihazlarla Word, PowerPoint, Excel’de ödevlerinizi yapabilir; Netflix, YouTube gibi video içerik platformlarında takılabilir; ek olarak internette tamamen rahatça gezinebilirsiniz. En önemlisi, bunları yaparken kanser olmayacaksınız. Yani bir sekmenin açılması 10 dakika sürmeyecek, video oynatırken FPS kaybı yaşamayacaksınız. Özetle, “kasılma” ve “yavaşlama” terimleri artık hayatınızda var olmayacaklar.

Listemizdeki oyuncu laptopları, bir oyuncu bilgisayarının verebileceği en iyi performansı sizlere veremeyecek. Fakat özellikle GTA 5, Valorant, CS:GO gibi FPS oyunlarını da rahatlıkla açabilecek durumdalar. Yani, “24 saat oyun oynamıyorum, ama arada açıp oynadığımda da memnun kalmak istiyorum.” diyorsanız, oyuncu dizüstü bilgisayar tavsiyeleri listemizdeki cihazlar tam size hitap ediyor diyebilirim.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan, 5 maddelik fiyat/performans laptopu tavsiyeleri listemize geçiyoruz. Bu arada, listedeki laptopları buradaki bağlantıya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 oyuncu laptopu

Özellikler

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 5 4600H Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1650 RAM: 8 GB

8 GB Dahili hafıza: 512 GB SSD

512 GB SSD Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080

15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080 İşletim sistemi: FreeDOS

FreeDOS Şarjlı kullanım süresi: 6 saat ve üstü

6 saat ve üstü Ekran yenileme hızı: 120 Hz

120 Hz Model kodu: 82EY00CGTX

Fiyat

6.998,99 TL

Satın al: Hepsiburada

ACER Nitro AN515-44 oyuncu laptopu

Özellikler

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 5 4600H Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti RAM: 8 GB

8 GB Dahili hafıza: 256 GB SSD

256 GB SSD Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080

15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080 İşletim sistemi: Linux

Linux Şarjlı kullanım süresi: 6 saat ve üstü

6 saat ve üstü Ekran yenileme hızı: 60 Hz

60 Hz Model kodu: NH.Q9HEY.006

Fiyat

7.199,00 TL

Satın al: Hepsiburada

ACER Nitro AN515-44 (bir üsttekinin, bir tık düşük varyantı)

Özellikler

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 5 4600H Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1650 RAM: 8 GB

8 GB Dahili hafıza: 256 GB SSD

256 GB SSD Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080

15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080 İşletim sistemi: Linux

Linux Şarjlı kullanım süresi: 6 saat ve üstü

6 saat ve üstü Ekran yenileme hızı: 60 Hz

60 Hz Model kodu: NH.Q9GEY.003

Fiyat

6.999,00 TL

Satın al: Hepsiburada

Casper Excalibur G770 oyuncu laptopu

Özellikler

İşlemci: Intel Core i5 9300H

Intel Core i5 9300H Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1650 RAM: 16 GB

16 GB Dahili hafıza: 240 GB SSD

240 GB SSD Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080

15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080 İşletim sistemi: FreeDOS

FreeDOS Model kodu: G770.9300-BUH0X

Fiyat

6.999,00 TL

Satın al: Hepsiburada

HP Gaming Pavilion 15 oyuncu laptopu

Özellikler

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 5 4600H Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti RAM: 8 GB

8 GB Dahili hafıza: 512 GB SSD

512 GB SSD Ekran: 15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080

15,6 inç Full HD IPS / 1920 x 1080 İşletim sistemi: FreeDOS

FreeDOS Ekran yenileme hızı: 144 Hz

144 Hz Model kodu: 15-EC1019NT 24D52EA

Fiyat

7.499,00 TL

Satın al: Hepsiburada