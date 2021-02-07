Ocak ayının en çok indirilen mobil uygulamaları belli oldu

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2021 yılının Ocak ayına ait en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Telegram, geçtiğimiz ay boyunca 63 milyondan fazla yükleme ile zirveyi bırakmadı.

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Ocak ayında en çok kazanan mobil uygulamalar belli oldu. Buna göre en çok indirilen uygulaması Telegram oldu. İkinci sırada TikTok, üçüncü sırada Signal, dördüncü sırada ise Facebook yer alıyor.

WhatsApp ise ocak ayında düşüş görerek genel tabloda beşinci sırada kendisine yer buluyor. Raporda ayrıca söz konusu dönemde en çok iOS kullanıcılarının para harcadığı bilgisi de yer alıyor.

Milyarlarca kullanıcısı olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda yaptığı gizlilik anlaşmasındaki değişiklik sonrasında birçok kullanıcı marketteki farklı uygulamalara yönelmesine neden oldu. Burada Android kullanıcılarında WhatsApp uygulaması yerine rakip uygulamalara yöneliminin çok fazla olduğu gözüküyor.

Ocak ayı raporunda Apple tarafının uygulama marketi olan App Store’un verilerine göre en çok indirilenler listesi sırasıyla TikTok, YouTube ve Zoom olarak gözüküyor. Bununla birlikte Google tarafında ise Play Store’da ilk sıralarda Telegram, Signal ve TikTok var.

Ocak ayında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar

Telegram

TikTok

Signal

Facebook

WhatsApp

Instagram

Zoom

MX TakaTak

Snapchat

Messenger

Son olarak sunulan bu rapor 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 arasında; App Store ve Google Play Store için dünya çapında yapılan indirmeleri içeriyor. Ayrıca bu rapor Apple‘ın ve Google‘ın telefonlara önceden yüklediği uygulamaları içermiyor. Yalnızca o ay ilk defa indirilen uygulamalara göre rapor hazırlanıyor.

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