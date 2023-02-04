Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kamuoyunda “istenmeyen arama” olarak nitelendirilen, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin usulsüz pazarlama ve satış aramaları yapan şirketlere, 51,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.
BTK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.
Kurum, “istenmeyen arama” olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen 15 işletmeciye, değişik tutarlarda olmak üzere, 51,5 milyon lira para cezası verdi.
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Para Cezası verilen firmalar
- Alfa İletişim Hizmetleri Pazarlama Ticaret AŞ
- Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ
- Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği AŞ
- Mernet İnternet Hizmetleri Elektronik Eşya
- İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
- Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ
- Superonline İletişim Hizmetleri AŞ
- Şafaknet Telekomünikasyon Ticaret Limited Şirketi
- Telekomat Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti
- TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ
- Türk Telekomünikasyon AŞ
- TTNET AŞ
- Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ
- Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ
- Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ