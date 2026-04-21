Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden Motorola, yeni nesil cihazları için beklenen resmi duyuruyu gerçekleştirdi. Şirketin bir süredir teknoloji dünyasını meşgul eden yeni modelleri, yayınlanan son tanıtım videosuyla birlikte netlik kazandı. Tasarım ve estetik vurgusuyla öne çıkan bu yeni seri, hem geleneksel Motorola çizgisini koruyor hem de modern dokunuşlarla dikkat çekiyor. Peki, Motorola Razr 2026 serisi tam olarak ne zaman tanıtılacak?

Motorola Razr 2026 lansman tarihi ve tasarım detayları

Motorola Razr 2026 için paylaşılan 12 saniyelik kısa tanıtım videosu, cihazın 29 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulacağını kesinleştirdi. Videoda serinin yeni renk seçeneklerine ve malzeme kalitesine dair önemli ipuçları yer alıyor. Özellikle mor renkli ve kapitone dokulu (quilted) arka panel tasarımı, serideki iki farklı cihazda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu tasarım tercihi, cihazın lüks görünümünü pekiştirirken kullanıcıya farklı bir dokunsal deneyim sunmayı hedefliyor.

Tanıtım materyallerinde siyah kumaş dokulu ve yeşil renkli modeller de göze çarpıyor. Bu seçenekler önceki Motorola modellerindeki tasarım başarısını devam ettirirken, küresel pazara özel olarak kırmızı renkli bir Motorola Edge modelinin de videoda yer alması dikkat çekti. Ancak şirketin küresel hesapları üzerinden paylaşılan bu görselin, her bölge için geçerli olmayabileceği belirtiliyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri için hazırlanan güncel sürümde Edge modellerinin yer almaması, bölgesel stratejilerin farklı olabileceğini gösteriyor.

Motorola Razr Ultra ve beklenen fiyatlandırma

CES 2026 etkinliğinde markanın ilk kitap tarzı katlanabilir telefonlarıyla birlikte sergilenen Motorola Razr 2026 ailesi, teknik özellikler bakımından da çıtayı yükseltiyor. Sızıntılara göre Motorola Razr Ultra modeli, önceki nesillere kıyasla çok daha geniş bir profil yapısına sahip olacak. Bu yapısal değişim, daha geniş bir dış ekran ve geliştirilmiş bir batarya kapasitesi anlamına gelebilir. Cihazın kapitone mor versiyonu videoda daha detaylı görünse de, bazı kullanıcılar bu malzeme seçiminin standart modellere göre daha az premium durabileceği yönünde görüş belirtiyor.

Teknik özellikler ve fiyat beklentisi

Giriş Modeli: 799 dolardan başlayan fiyatlarla sunulması bekleniyor.

799 dolardan başlayan fiyatlarla sunulması bekleniyor. Ultra Modeli: 1.499 dolara kadar çıkan bir fiyat etiketiyle gelebilir.

1.499 dolara kadar çıkan bir fiyat etiketiyle gelebilir. Tasarım: Kapitone mor, yeşil, siyah kumaş ve global pazara özel kırmızı seçenekler.

Kapitone mor, yeşil, siyah kumaş ve global pazara özel kırmızı seçenekler. Tanıtım Tarihi: 29 Nisan 2026.

29 Nisan 2026. Satış Tarihi: 21 Mayıs 2026 (Tahmini).

Resmi tanıtım videosunda görülen 29 Nisan tarihinin, cihazlar için ön sipariş sürecinin başlangıcını temsil etmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Daha önce sızan bilgiler, Motorola Razr 2026 modellerinin raflardaki yerini 21 Mayıs tarihinde alacağını işaret etmişti. Fiyatlandırma tarafında ise bir önceki nesle göre bir artış yaşanabileceği, başlangıç modelinin 799 dolar, üst seviye Motorola Razr Ultra modelinin ise 1.499 dolar seviyesinde olacağı konuşuluyor.

Yeni nesil katlanabilir cihazlar, sadece donanımsal güçleriyle değil, aynı zamanda yaşam tarzına hitap eden aksesuar benzeri tasarımlarıyla da kullanıcıları etkilemeye çalışacak. Motorola’nın hem kapaklı (clamshell) hem de kitap tarzı katlanabilir form faktörlerini aynı anda geliştirmesi, markanın bu niş pazardaki pazar payını artırma isteğini kanıtlıyor.

İlginizi Çekebilir: Motorola Razr 70 renkleri sızdı! İşte en renkli telefon!

