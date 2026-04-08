Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından paylaşılan son rapor, mobil iletişim dünyasında işlerin pek de yolunda gitmediğini gösteriyor. Türkiye’de milyonlarca abonenin hizmet aldığı operatör şirketlerine yönelik tüketici başvuruları, son iki yıl içerisinde yaklaşık iki katına çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Peki, teknolojik gelişmelere rağmen neden bu kadar çok kişi operatör sorunlarından dert yanıyor?

BTK raporuna göre operatör şikayetleri neden artıyor?

BTK tarafından açıklanan 2025 yılı dördüncü çeyrek verileri, mobil iletişimdeki memnuniyetsizliğin sadece sayısal bir artış olmadığını, aynı zamanda yapısal bir sorun haline geldiğini kanıtlıyor. Türkiye’nin 5G teknolojisine daha geçtiğimiz hafta merhaba dediği bu günlerde, raporun detayları oldukça manidar bir tablo çiziyor. Yapılan her şikayet başvurusu, altyapıdaki yetersizlikleri ve ekonomik baskıları işaret ediyor.

Analiz sonuçlarına bakıldığında, operatör şirketlerinin en büyük sınavı şebeke kalitesinde verdiği görülüyor. Bir süredir stabil seyreden şebeke performansı, özellikle yeni nesil teknolojilere geçiş sürecinde ciddi bir şikayet konusu haline geldi. Artan veri trafiği, mevcut baz istasyonlarının kapasitelerini zorlarken, kullanıcılar artık telefonlarının her yerde çekmemesinden şikayet ediyor.

Kapsama alanı sorunu yeniden hortladı

Bir dönem çözüldüğü düşünülen kapsama alanı problemleri, 2025’in son döneminde yüzde 20,40’lık bir pay ile yeniden listelerin üst sıralarına tırmandı. Uzmanlar, bu durumu 5G altyapı çalışmaları sırasında mevcut 4.5G sistemlerinde yaşanan optimizasyon bozukluklarına bağlıyor. Özellikle yoğun bölgelerde hücre başına düşen veri yükünün artması, operatör kullanıcılarının çağrı düşmesi ve internet yavaşlığı yaşamasına sebep oluyor.

Teknik açıdan bakıldığında, bir baz istasyonunun aynı anda hizmet verebileceği kullanıcı sayısı ve bant genişliği sınırlıdır. 5G kurulumları için yapılan donanımsal değişiklikler, bazen eski sistemlerin stabilitesini bozabiliyor. Bu durum da doğrudan tüketiciye kapsama alanı kaybı veya düşük hizmet kalitesi olarak yansıyor. Kullanıcıların çekmeyen telefonlar nedeniyle yaptığı şikayet başvuruları, sorunun kronikleştiğini gösteriyor.

Taahhüt ve cayma bedeli için durum ne?

Raporun en çarpıcı noktalarından biri de tüketicilerin yüzde 32,50’lik bir oranla taahhütname ve cayma bedellerinden şikayetçi olması. Enflasyonist ortamda yükselen tarifelerden kaçmak isteyen aboneler, mevcut operatör şirketinden ayrılmak istediklerinde devasa faturalarla karşılaşıyor. Bu nedenle de kullanıcılar hizmetten vazgeçmek yerine, tabiri caizse boynunu büküp sevmediği hizmeti kullanmaya devam ediyor.

Faturalandırma hataları ve yanlış yansıtılan ücretler de yine en çok şikayet edilen başlıklar arasında yüzde 29’luk payı koruyor. Abonelik işlemleri sırasında verilen sözlerin tutulmaması veya tarifelerdeki karmaşa, tüketicinin güvenini sarsan unsurların başında geliyor. BTK verilerine göre, her on kullanıcıdan en az biri abonelik süreçlerinde sorun yaşıyor.

Mobil operatör şikayetleri revaçta

Geçtiğimiz yıllarda pandemi etkisiyle sabit internet servis sağlayıcıları (İSS) en çok eleştirilen taraf olurken, artık oklar mobil operatör tarafına dönmüş durumda. Beş yıl önce sabit internet şikayetleri tarihi zirveleri görürken, bugün mobil sektör 34 binden fazla şikayet ile bu farkı neredeyse kapatmış bulunuyor. Son 1,5 yılda mobil taraftaki memnuniyetsizlik artışının yüzde 100’ü aşması, sektör için ciddi bir alarm zili anlamına geliyor.

Sonuç itibarıyla, Türkiye’nin dijitalleşme vizyonunda mobil iletişim ana damarı oluşturuyor. Ancak operatör şirketlerinin altyapı yatırımlarını kullanıcı beklentileriyle aynı hızda büyütememesi, teknolojiye olan adaptasyonu yavaşlatabilir. Özellikle 5G’nin yaygınlaşması beklenen önümüzdeki dönemde, BTK denetimlerinin ve tüketici odaklı iyileştirmelerin önemi daha da artacak gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Son dönemde kullandığınız mobil operatörün hizmet kalitesinde veya çekim gücünde bir düşüş hissediyor musunuz?