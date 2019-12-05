ABD Galaxy S8 ve Note 9 cihazlarından vazgeçmiyor

ABD, Galaxy S8 ve Note 9 akıllı telefonlarını kullanmaya devam ediyor. PCMag’in hazırlamış olduğu rapora göre ABD’deki en popüler Android akıllı telefonlarını Galaxy S8 ve Note 9 olarak belirlendi.

Samsung, ABD’nin Apple’ın ardından en büyük ikinci mobil üreticisi. Ayrıca ülkedeki en popüler Android cihazlarına sahip olarak gösteriliyor. Bu verilere rağmen en çok tercih edilen Samsung cihazları bu senenin amiral gemileri değil.

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Galaxy Note 9 ve Galaxy S8 modellerinin, ABD için en popüler Android akıllı telefonlar olmasının nedeni de bu cihazların kullanıcıların olumlu yorumları ve sorunsuz çalışması olarak gösteriliyor. Ayrıca bu senenin amiral gemisi modellerinin çok satmasının yanında geçtiğimiz yılların amiral gemisi modellerini kullananların yükseltmek istememesi de bu sonucu çıkarıyor.

Samsung Galaxy Note 9 ve Galaxy S8 serileri artık güncelleme konusunda eksiklik yaşarsa bu durum önümüzdeki yıl için değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiye göre S8 modelleri artık yeni güncellemeden mahrum bırakılacak.

Paylaşılan görsele göre Amerika’da Galaxy Note 9, Güneybatı ABD’de ve Batı Kıyısı’nda yaşayan kullanıcılar arasında daha popüler görünüyor. Galaxy S8 ise Kuzey ABD ve Güney Doğu’da daha fazla tercih edilmiş.

Ülkemizde de Samsung’un geçtiğimiz yıllarda çıkarmış olduğu amiral gemisi modelleri büyük ilgi görmüştü. Bu yıl çıkan amiral gemisi modellerinde görünen ilginin uzun kullanımda nasıl bir sonuç çıkaracağı merak konusu.