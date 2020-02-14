Robot
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, güvenlik görevlisi olarak işbaşı yapıyor
ABD‘li mühendislik şirketi Boston Dynamics, ürettikleri robotlarla hem tasarımsal hem de yazılımsal olarak teknolojinin sınırlarını zorlamalarıyla son günlerde çokça tanınıyor. Şirketin üretmiş olduğu robotlarla ilgili bir haber de Norveç’ten geldi. Buna göre robot köpek Spot, Norveç’te bir petrol rafinerisinde güvenlik elemanı olarak işe başlayacak.
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Boston Dynamics tarafından üretilen dört ayaklı bir robot olan Spot, dünyadaki ilk gerçek görevlerinden birine sahip olmaya çok yakın. Petrol arama ve geliştirme şirketi Aker BP, bu yıl Norveç Denizi’ndeki Skarv alanında yapacağı araştırmalarda devriye çalışmaları için robot köpek Spot‘tan faydalanmayı hedeflediklerini açıkladı.
Robot köpek Spot, üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve özel sensörler sayesinde gaz kaçaklarını tespit edecek ve operatörlere haber verecek
Robotun ayrıca, insanlar için yüksek riskli olduğu kabul edilen işleri gerçekleştirme yeteneği üzerinde de test edileceği belirtildi. Aker BP sözcüsü, “Robotların yakın gelecekte daha güvenli, daha düşük maliyet ve emisyonlarla çalışmamıza yardımcı olacaklarına inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.
Boston Dynamics, robot köpek Spot‘un şirketler tarafından işe alınmasını da sağlıyor. Teknoloji dergisi Wired‘a göre Eylül 2019’dan bu yana yaklaşık 75 firma robotu kiraladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ortaya çıkarılan bir diğer dosyaya göre, robot köpeğin Massachusetts eyaletinde polis bomba ekibi ile birlikte çalıştığı belirtildi.
Robot
Amerikan polisi robot köpek kullanmaya başladı
ABD’nin kuzeydoğu kıyısında bulunan Massachusetts eyaletinde ağustos ayından beri , gözlem amaçlı robot köpek kullanıldığı belirtildi.
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“Silahsız” robot köpek test ediliyor
Softbank bünyesinde çalışmalara devam eden Boston Dynamics 2015 yılında Spot adını verdiği “robot köpeğini” tanıtmıştı. O yıldan itibaren robotun geliştirmelerine devam eden teknoloji devi, robot köpeği farklı alanlarda kullanıma sunmak için yollar arıyordu. Amerikan radyo kanalı WBUR ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin öğrendiği bilgiye göre Softbank, robot köpeğini Massachusetts polisleri için kullanıma sundu. Eyalet polisi tarafından Ağustos-Ekim ayları arasında “sessizce” kullanıldığı belirtilirken, paylaşılan belgede robotun kullanım alanı hakkında fazla bilgi verilmedi. Açıklamaya göre ‘Spot’ robot köpeği, polisler tarafında “mobil uzaktan gözlem cihazı” olarak kullanıldı. Cihazla şüpheli olarak belirlenen cihazlar ve bölgeler takip edildi.
Polisler tarafından yapılan açıklamada cihaz ; eğitim sürecinin yanında iki gerçek olay üstünde kullanıldı. Robotların silahlandırılması veya yazılımının düzenlenmesi veya programlanmasının söz konusu olmadığını belirtti. Konu ile ilgili olarak Boston Dynamics CEO’su Marc Raibert “TechCrunch Sessions:Robotics” konferansında eyalet polisinin robot köpeği kullandığını belirtmiş ancak kiralama sözleşmesi yaptığını belirtmemişti. Dallas’ta 2016 yılında gündeme gelen silahlı robot tartışmasından sonra “Spot” içinde farklı tartışmalar devam etmekte. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada ise ‘insanlara zarar vermek veya korkutmak amaçlı görevlerde robotlarının kullanılırsa lisanslarının engelleneceği’ belirtilmişti.
Robot
Güngören’den Güney Kore’ye uzandılar!
Güney Kore‘de Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından düzenlenecek olan dünya çapındaki robot yarışmasına katılmak üzere Güngören İTO Kız AİHL öğrencileri Türkiye’yi temsil etmek amacıyla Güney Kore‘nin Changwon şehrine gitti.
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8-16 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore‘nin Changwon şehrinde 23‘üncüsü gerçekleştirilecek robot yarışmasına katılmak üzere olan Güngören İTO Kız AİHL öğrencileri için İstanbul Havalimanı’nın dış hatlar gidiş terminalinde tören düzenlendi.
“Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birkaç senedir robotik ve yazılım alanında çalışıyordu.” diyen Güngören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Altınhan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:
“Bu sene imam hatip lisesinde bir grup oldular. Daha önce bireysel çalışıyorlardı. Güney Kore’de bizi temsil edecekleri 3 kategori var. Otonom araçlarla alakalı ağırlık kaldırabilme, sensörleri fark ederek engeli atlayabilmesi ve maraton yarışması. Bu yarışlarda en iyi gelen araç kazanacak. Orada çocuklarımız sıfırdan tasarlayarak yapacaklar bu robotları. ülkemizin başını dik tutacaklar. Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu alanında bir kıvılcım. Bu kıvılcımı ateşledik. Bu kıvılcımın ülkemizin her yanında bir ateşe dönüşmesini istiyoruz. Dünyayı aydınlatacak bir meşaleye dönüşmesini istiyoruz. Nitekim medeniyetimizin köklerinde bu var zaten. İstanbul’dan ve Endülüs’ten iki ayrı meşale ile Avrupa’yı aydınlatmıştık. İnşallah İstanbul’dan tekrar bu meşale tüm dünyayı aydınlatacak.”
Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi‘nde 11. sınıf öğrencisi olan Şeymanur Gül, birçok zorluk sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini ifade etti. Gül, konuşmasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:
“Güzel bir şekilde eğitimimizi devam ettirdik. Bunda hocalarımızın ve çevremizin katkısı çok oldu. Bir şeyleri başarma arzusu bizi buna iten en büyük etken oldu. Azmimiz sayesinde buralara kadar gelebildik.”
Robot
UiPath, ‘2019 Magic Quadrant’ raporunda zirvede
UiPath, , bugün “2019 Robotik Süreç Otomasyonu için Magic Quadrant” araştırma raporunda Gartner Inc. tarafından liderler arasında gösterildiğini duyurdu. UiPath, bu raporun ilk yılında değerlendirilen 18 yazılım firmasından biriydi ve Liderler kategorisinde, sırasıyla, uygulama becerisi ve vizyon bütünlüğü kategorilerinde zirvede yer aldı.
Gartner’e göre, “Kuruluşlar, operasyonel verimliliği artırmanın ve eski sistemleri yeni kurumsal uygulamalar ve dijital işletmelerle entegre etmenin yollarını aradıkça, robotik süreç otomasyonu büyümeye devam edecek.” Gartner, Inc. 2019 “Robotik Süreç Otomasyonu için Magic Quadrant” araştırma raporuna buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
UiPath, yazılım robotlarına gösterilen ilgiden memnun
UiPath kurucu ortağı ve CEO’su Daniel Dines, “Yazılım robotlarına (RPA) gösterilen ilgiden son derece heyecan duyuyoruz” diyor. “İşletmeler, iş güçlerini yazılım robotlarıyla geliştirmek ve desteklemek için RPA’ya yatırım yapıyor. RPA’nın tüm işletmenin dijital dönüşümüne hız kazandırdığı ve çalışanları daha etkili işlere odaklanmaları için gerçekten özgürleştirdiği görülüyor. UiPath, RPA’yı yaygınlaştırmak ve ‘her çalışana yardımcı olan bir robot’ vizyonunu hayata geçirmek konusundaki kararlılığı ile bu işgücü devrimine liderlik ediyor.”
Gartner’ın Magic Quadrant değerlendirmesi, UiPath Kurumsal RPA platformu 2018.3.1 sürümünü ve UiPath Go!’yu temel aldı. UiPath Go!, şirketimizin yeniden kullanılabilir otomasyon süreçlerini kullanıcılara sunduğu çevrimiçi bir Pazar yeridir.
Gartner’ın vizyon bütünlüğüne yönelik değerlendirme kriterleri arasında pazarı anlama, pazarlama stratejisi, satış stratejisi, sunum (ürün) stratejisi, iş modeli, dikey/endüstriyel strateji, inovasyon ve coğrafi strateji bulunuyordu. Tedarikçinin uygulama kabiliyetine ilişkin kriterler ise ürün veya hizmetin değerlendirilmesi, genel uygulanabilirlik, satış/fiyatlama, pazara cevap verebilme/geçmiş performans, pazarlama, müşteri deneyimi ve operasyonları içeriyordu.