Boston Dynamics robotları bir kamyonu çekti!

Boston Dynamics robotu Spotmini, şarkılar eşliğinde dans edip, kapalı kapıları açabildiği herkes tarafından biliniyor. Yeni çıkan bir videoda bu robotlardan oluşan bir ekip, kolaylıkla büyük bir kamyonu çekiyor.

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Boston Dynamics robot takımı!

Boston Dynamics robotu Spotmini’den oluşan takım, şirkete ait bir kamyonu çekti. Bu takımda bulunan 10 adet robotun, devasa kamyoneti rahatlıkla çekebildiği görüldü.

Boston Dynamics’in CEO’su Marc Raibert ise geçtiğimiz yıl, bu robotu ticari olarak piyasaya süreceklerini ve seri üretime hazır olduklarını iletmişti. Spotmini’nin bu yılın sonuna kadar ticari satışa çıkabileceği sanılıyor.