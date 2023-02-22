Güncellenen X5 ve X6’nın kısa süre önce tanıtılmasının ardından BMW, ateş püsküren X5 ve X6 M Competition modellerinin görücüye çıkardı. Her iki Alman SUV’u da aynı güç rakamlarına, yani 616 bg‘ye sahip olsa da, 4.4 litrelik V8 motorları biraz hibritleştirildi. Devasa içten yanmalı motor, toplam güce 12 bg ekleyen küçük bir 48 voltluk hafif hibrit sistemle güçlendirildi.

Daha kısa oranlar ve daha keskin vites geçişleriyle rafine edildiği söylenen sekiz vitesli bir otomatik şanzımanla güçlendirildi. Tepe torku 750Nm’dir ve BMW her iki SUV için de 0-100kmph süresinin 3,9 saniye ve azami hızın 250kmph olduğunu iddia etmektedir. Opsiyonel M Sürücü Paketi ile azami hız 290 km/s’ye çıkarılabiliyor.

Daha önce olduğu gibi sadece DSC (Dinamik Stabilite Kontrolü) ile bağlantılı olmak yerine, M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ve Aktif M Diferansiyel de yeni BMW X5 M Competition ve BMW X6 M Competition’da ilk kez neredeyse aktüatör tekerlek kayma sınırlaması ile birlikte çalışır.

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İçindekiler Tasarım ve özellikler

Tasarım ve özellikler

Her iki model de artık adaptif kontrollü yeni matris LED farlara sahip ve böbrek ızgarası artık tamamen siyah renkli ve elbette daha büyük. M logolu ambiyans ışık çubuğu ve yeni karbon vites değiştirme kulakçıklarıyla M deri direksiyon simidi de özellikler arasında.

Standart donanım listesinde ayrıca M çok fonksiyonlu koltuklar, dizlikler, ince taneli Merinos tam deri döşeme ve Harman Kardon surround ses sistemi de bulunuyor. Her iki SUV’de de panoramik cam açılır tavan ve aracı alıcının zevkine ve tercihine uygun hale getirmek için bir dizi kişiselleştirme seçeneği bulunuyor.