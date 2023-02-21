Consumer Reports 2023 yılı için en iyi otomobil markaları listesini Perşembe günü yayınladı. İlk beş sırayı sırasıyla BMW, Subaru, Mini, Lexus ve Honda alıyor. En alttaki beş sırayı ise Mitsubishi, Alfa Romeo, Jaguar, Jeep ve Land Rover alırken Land Rover en altta yer aldı.

Consumer Reports markaları ilk olarak frenleme, yol tutuş, konfor, rahatlık ve yakıt ekonomisi değerlendirmelerini kullanarak bir yol testi puanı belirleyerek sıraladı. Daha sonra her markaya yol testi puanı, güvenilirlik ve memnuniyet anketlerinden elde edilen değerlendirmeler ve güvenlik sonuçlarını birleştiren genel bir puan verildi.

Consumer Reports’a göre, BMW ilk kez en üst sıraya yerleşti ve bunu yol testi puanları ile güvenilirlik ve sahip memnuniyeti anketi sonuçları sağladı. BMW, 2022 sıralamasının galibi Subaru’yu kıl payı geride bıraktı.

BMW’nin birinciliğine rağmen Consumer Reports, üst sıralarda yer alan diğer markaların, tüketicilerin yüksek dereceli bir araç almak için lükse yönelmek zorunda olmadıklarını gösterdiğini belirtti.

Yerli otomobil üreticileri Ford, GM ve Stellantis (Fiat Chrysler ve Fransız PSA Group’un birleşmiş şirketi) markalarının listede ilk 10’a girememesi dikkat çekti.

Buick yine yerli markalar arasında en üst sırada yer alarak 12. sıraya yerleşirken, Dodge 15. ve Lincoln 16. sırada yer aldı. Diğer yerli markalar sıralamanın son üçte birine düştü. Örneğin Chrysler, Consumer Reports’a göre “Pacifica Hybrid minivanın ortalamanın altında güvenilirliği” nedeniyle 12 sıra geriledi.

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Otomobil alım piyasası pandemi nedeniyle süregelen envanter ve fiyatlandırma sorunlarıyla boğuşmaya devam ederken son aylarda ABD’li otomobil üreticilerini izlemek özellikle ilginç oldu.

GM ve Ford son aylarda Toyota ve Lexus gibi markalara kıyasla daha fazla otomobil satmaya başladı ancak yerli şirketler aynı zamanda Mart 2020’den Aralık 2022’ye kadar ortalama aylık otomobil ödemelerinde en büyük artışa sahip olurken Subaru, Kia ve Genesis gibi şirketler en düşük artışa sahip oldu.

Consumer Reports’a göre Tesla, artan güvenilirlik puanları nedeniyle 2022 sıralamasından altı sıra atlayarak bu yılki listenin ortasında 17 numaraya düştü.

Bu arada, Genesis en büyük sıçramayı yaparak 12 sıra yükselerek 7 numaraya çıktı ve artan güvenilirlikle desteklendi.