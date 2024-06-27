BMW, yeni 2025 BMW M5’i piyasaya sürdü: 717 beygir gücüne sahip, çift turboşarjlı, V-8, dört tekerlekten çekişli hibrit spor sedan. Araç, 5.390 pound ağırlığı ile bazı elektrikli sedanlar, SUV’lar ve hatta bir kamyonetten daha ağır. Örneğin:

– 2022 Chevrolet Tahoe 2WD (5.356 lbs)

– 2024 Ford F-150 Süper Mürettebat 4WD (4.941 lbs)

– 2024 Lucid Air Sapphire (5.336 lbs)

– 2023 Mercedes Maybach S-Serisi (5.346 lbs)

– 2024 Range Rover Sport (5.090 lbs)

BMW M5 artık daha ağır

Bu ağırlık artışı, BMW M5’i kağıt üzerinde önceki nesle göre biraz daha yavaş yapıyor. BMW, aracın 0’dan 60 mil/saat hıza 3,5 saniyede ulaştığını belirtiyor, bu da önceki modelin 3,2 saniyelik süresine göre daha yavaş. Güç-ağırlık oranı da önceki modele göre daha kötü, çünkü yeni M5 mevcut M5’ten 1000 pound daha ağır.

BMW M5’in ağırlık artışını önceki M5 modelleri bağlamında incelemek göz açıcı. Örneğin, E39 M5, E34’ten yalnızca 110 pound daha ağırdı. F90 nesli, eski F10’a göre aslında 17 pound daha hafifti. Ancak yeni M5, Amerikan rakiplerine kıyasla ağır kalıyor. Örneğin, Dodge Charger Hellcat 4.570 pound ağırlığında ve yeni M5’ten 820 pound daha hafif. BMW M5’in doğrudan rakibi olan en yeni CT5-V Blackwing ise 1.267 pound daha hafif.

Tamamen elektrikli yeni i5 bile dikkat çekiyor. 80,0 kilowatt saatin üzerinde pil kapasitesine sahip çift motorlu bir BEV olan i5 M60, 143 pound daha hafif.

Bu büyük ağırlık artışına neyin katkıda bulunduğunu anlamak için Avrupa emisyon düzenlemeleri, BMW’nin platform paylaşımlı elektrifikasyon stratejisi ve diğer etkileri incelemek gerekiyor. Ancak, teknolojik açıdan bakıldığında bunun böyle olması gerekmediği açık. Melezlerin ağır olması gerekmez; Corvette E-Ray, 160 hp güç elde etmek için 1,9 kWh brüt paket kullanıyor ve en yeni BMW M2’den çok az daha ağır. Hibritlerin ayrıca eklenti olması gerekmez. BMW’nin mevcut içten yanmalı aktarma organlarına motor entegre etme stratejisinin avantajları var, ancak ağırlık tasarrufu bunlardan biri değil. M5, otomatik şanzıman, transfer kutusu, ön tahrik mili ve daha fazlasını içeren geleneksel bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahip ve bunun üzerine basitçe bir elektrik motoru eklenmiş durumda.

İlginizi çekebilir: 6 ay 6000 km şartı uzatıldı, araç satacaklar dikkat!

BMW’nin mühendislik ve mevzuat kısıtlamalarının tamamını bilmiyoruz. Ancak, müşteri perspektifinden bakıldığında bu şeyler neredeyse görünmezdir. BMW M5, ne kadar yetenekli olursa olsun, tam boyutlu bir F-150’den daha ağır olduğu gerçeğinden kaçamıyor. Günümüzün dört rakamlı beygir gücüne sahip daha hafif elektrikli performans otomobilleriyle karşılaştırıldığında, BMW’nin M otomobillerinin yanmalı motora ne kadar daha uzun süre sahip olacağını merak etmekten kaçınılmaz.