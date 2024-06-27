Şu sıralar ikinci el otomobil ve sıfır otomobil pazarında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün GSR II olmayan otomobillerin satışının durdurulması ile ilgili sıfır otomobil düzenlemesinin süresi ertelenmişti. Bugünse ikinci elde fırsatçılığı önlemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren 6 ay 6000 km şartında yeni bir karar alındı. 6 ay 6 bin km şartının süresi uzatıldı. Eğer sıfır aldığınız otomobili satma derdindeyseniz bu haberi okuyun.

6 ay 6000 km Şartı Uzatıldı, Araç Satacaklar Dikkat!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışlarına yönelik olarak uygulanan “6 ay 6000 km” kısıtlamasının süresinin bir kez daha uzatıldığını açıkladı. Bu karar, ikinci el araç piyasasını kontrol altında tutmak ve fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla alındı. Ayrıca, kısıtlamaya uymayanlara verilen ceza miktarları da kamuoyu ile paylaşıldı.

2022 yılında, ikinci el otomobil piyasasındaki halk arasında “fiyat şişirme” olarak bilinen fiyat artışlarını ve haksız kazançları önlemek amacıyla “6 ay 6000 km” kısıtlaması getirilmişti. Bu düzenleme ile sıfır kilometre araçların, 6 bin kilometreye ulaşmadan ikinci el olarak satışa sunulması engellendi. Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı yeni bir açıklamayla, bu kısıtlamanın süresinin 6 ay daha uzatıldığını ve 1 Ocak 2025’e kadar devam edeceğini duyurdu.

Bu karar, stokçuluk faaliyetlerini ve spekülatif fiyat oluşumlarını, yani fiyat şişirmeyi, ortadan kaldırmayı, daha adil ve rekabetçi bir piyasa oluşturmayı amaçlıyor. Buna göre, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtları, 6 bin kilometreye ulaşmadan satılamayacak.

Bakanlık, 6 ay 6000 kilometre kısıtlamasının uygulanmasıyla sıfır araçların ikinci ele düşürülerek haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiğini, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarının engellendiğini ve tüketici mağduriyetlerinin azaltıldığını belirtti.

Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi olan işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesi olmaksızın üç veya daha fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satan gerçek veya tüzel kişilerin bu düzenlemeye uymaları zorunlu olacak. Noterlikler de bu düzenlemeye aykırı satışları engellemeye devam edecek.

Ancak burada şunu da belirtelim, ikinci el araç alım satım platformlarında, 6.001 km ibaresiyle birçok ilan görmek mümkün. Her ne kadar Bakanlık bunun önüne geçmeye çalışsa da, bazı satıcılar bu düzenlemeden kaçmanın da yolunu bulmuş durumdalar.

İlan sahiplerini özel olarak aramadan ve aracı görmeden, 6 ay 6 bin km sınırına uyulup uyulmadığın bilmenin yolu yok. Burada Bakanlık denetimle yapıyor ve ceza kesiyor. Bakanlık 6 ay 6000 km şartına uymayanlara kesilen cezaları da kamuoyu ile paylaştı.

“6 ay 6000 km” kısıtlamasına uymayanlara verilen cezalar da açıklandı. Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar bu kurala uymayan otomobil yetkili bayilerine ve oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına uymayanlara ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası kesti. Bu cezalar, düzenlemenin ciddiyetini ve uygulanabilirliğini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el taşıt satışlarına yönelik aldığı bu karar, piyasadaki spekülasyonları ve haksız kazançları önlemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. “6 ay 6000 km” kısıtlamasının uzatılması, piyasada daha istikrarlı ve adil bir ortam yaratma amacını taşıyor. Araç alım-satım süreçlerinde tüketicilerin dikkatli olması ve bu düzenlemelere uyması, hem kendileri için hem de piyasanın sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düzenleme fırsatçılığın önüne geçmekte başarılı oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!