Otomotiv dünyasında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşanıyor. Elektrikli araçlar pazarının en güçlü oyuncularından biri olmaya hazırlanan BMW, 2026 model BMW iX3‘ü tanıttı. Şirketin tamamen yeni bir vizyonla tasarladığı ve yakın gelecekte tüm elektrikli modellerinin temelini oluşturacak olan “Neue Klasse” platformu üzerine inşa edilen bu yeni SUV, teknolojik yenilikleri, radikal tasarım anlayışını ve güçlü performansını bir araya getiriyor. BMW iX3, premium segmentteki rekabeti kızıştırmaya ve elektrikli otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

BMW iX3 Neler Sunuyor?

Yeni BMW iX3, ilk bakışta dikkat çeken yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor. Vision Neue Klasse X konseptinden ilham alan bu tasarım, markanın klasik çizgilerini modern bir yorumla birleştiriyor. Geleneksel böbrek ızgarası daha ince ve uzun bir form alırken, çift far tasarımı da günümüz teknolojisine uygun şekilde yeniden yorumlanmış. Gövde hatları son derece temiz ve keskin hatlara sahip, bu da araca dinamik ve sofistike bir görünüm kazandırıyor.

Aracın iç mekanı ise en az dış tasarımı kadar devrim niteliğinde. Panoramik iDrive ekranı, gösterge panelinden ön cama kadar uzanan geniş bir alan kaplayarak sürücüye benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu ekran, 17.9 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 3D head-up display ile entegre bir şekilde çalışıyor. BMW İşletim Sistemi X tarafından desteklenen bu dijital kokpit, birçok işlevi ekrana taşırken, sürücü güvenliği ve konforu için bazı fiziksel düğmeler de korunmuş. Bu hibrit yaklaşım, teknolojiyi kullanışlılıkla birleştirerek ideal bir kullanıcı deneyimi yaratıyor.

Aracın ferah iç hacmi, beş yolcuya konforlu bir yolculuk sağlarken, 861 litrelik geniş bagaj hacmi de dikkat çekiyor. Arka koltuklar katlandığında bu alan 1.841 litreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, 57 litrelik “frunk” adı verilen küçük bir ön bagaj, şarj kabloları gibi eşyalar için ek depolama alanı sunuyor. BMW iX3, sürücü destek sistemleri açısından da oldukça donanımlı.

Otoyol Asistanı özelliği sayesinde uzun yolculuklarda eller serbest sürüş imkanı sunan araç, “BMW Symbiotic Drive” adı verilen bir konseptle sürücü ve sistem arasında kusursuz bir uyum sağlıyor. Yeni nesil batarya mimarisi ve yüksek performanslı bilgisayarları sayesinde BMW iX3, sürüş dinamikleri, bilgi-eğlence ve otonom sürüş gibi alanlarda benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

BMW iX3 Teknik Özellikler

Motor Gücü: 463 beygir gücü ve 645 Nm tork üreten çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi.

463 beygir gücü ve 645 Nm tork üreten çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi. Hızlanma: 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor.

0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. Batarya Kapasitesi: 108.7 kWh ile sınıfının en büyük bataryası.

108.7 kWh ile sınıfının en büyük bataryası. Menzil: EPA tahmini 644 km, WLTP tahmini ise 805 km.

EPA tahmini 644 km, WLTP tahmini ise 805 km. Şarj Hızı: 400 kW DC hızlı şarj desteği ile 10 dakikada yaklaşık 370 km menzil kazanımı.

400 kW DC hızlı şarj desteği ile 10 dakikada yaklaşık 370 km menzil kazanımı. Platform: Yeni nesil “Neue Klasse” mimarisi ve 800V batarya teknolojisi.

Yeni nesil “Neue Klasse” mimarisi ve 800V batarya teknolojisi. Tasarım: Vision Neue Klasse X konseptinden esinlenen modern ve keskin hatlara sahip tasarım.

Vision Neue Klasse X konseptinden esinlenen modern ve keskin hatlara sahip tasarım. İç Mekan: Panoramik iDrive ekranı, 17.9 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 3D head-up display.

BMW iX3 Fiyatı Ne Kadar?

BMW iX3‘ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, premium elektrikli SUV segmentinde rekabetin kızışması bekleniyor. Avrupa pazarında arkadan itişli versiyonunun başlangıç fiyatı yaklaşık 60.000 avro olarak belirlenirken, daha büyük bataryalı dört çeker modelin fiyat etiketi 69.000 avronun üzerinde olacak. İngiltere’de ise BMW iX3 50 xDrive temel modeli 58.755 sterlinden, M Sport Pro versiyonu ise 62.755 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. ABD fiyatları ise 80 kWh bataryalı versiyon için yaklaşık 60.000 dolardan başlayacak. BMW iX3, bu fiyatlandırmasıyla Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV ve Tesla Model Y Performance gibi güçlü rakiplerle doğrudan rekabete girecek. Macaristan’daki yeni fabrikada 2026 yılının başlarında üretiminin başlaması planlanan yeni nesil BMW iX3, premium elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirmeye aday görünüyor. Kullanıcılar, sunduğu yüksek teknoloji ve performansla birlikte rekabetçi fiyatlandırma sayesinde bu modelden oldukça etkilenecek gibi duruyor.

Siz BMW iX3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.