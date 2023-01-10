BMW, otomobillerin bataryalarındaki bir yazılım hatası nedeniyle 14 Ekim 2021 ile 28 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilen 14 binden fazla i4, i7 ve iX aracını gönüllü olarak geri çağırdığını duyurdu. Tesla’nın seri geri çağırmalarından sonra, şimdi de Alman üretici BMW birkaç bin elektrikli otomobilini geri çağırma sırası geldi. Toplamda üreticinin 14.086 elektrikli aracı bu durumdan etkilenmiş.

BMW özellikle 4 Şubat 2021 ile 28 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilen 5.389 iX’i, 17 Mart 2021 ile 26 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilen 8.659 i4’ü ve 22 Şubat 2022 ile 27 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilen 38 i7’yi geri çağırıyor.

Sorun, bazı i4 ve i7 sedanların yanı sıra bazı iX SUV’ların çekiş bataryası yönetim yazılımında geçici güç kaybına neden olabilecek bir problemdir. Sorunu çözmek için sadece bir güncelleme yayınlaması gerekiyor, ancak bunu yapmak için önce araçları geri çağırması gerekiyor.

İçindekiler Akünün bozulmasına sebep olan şey

Akünün bozulmasına sebep olan şey

BMW’ye göre, yüksek voltajlı akünün elektronik kontrol ünitesi yazılım sorununun konusudur. Bir yazılım sorunu nedeniyle, yüksek voltajlı akünün şarj sürecinin izlenmesi etkilenebilir. Bu, yüksek voltajlı akünün şarjı sırasında bir kesintiye, sürüş sırasında geçici bir güç kaybına veya durmaya neden olabilir.

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NHTSA raporunda, “Yüksek voltajlı akünün elektronik kontrol ünitesindeki yazılım, belirli araç çalışma koşullarında güç beslemesinde bir kesintiye neden olabilir. Özellikle, elektronik akü yönetim sisteminde ara sıra bir yanlış teşhis meydana gelebilir ve bu da elektronik kontrol ünitesinin sıfırlanmasına neden olabilir. Sıfırlama gerçekleşirse, güç kesintisine neden olabilir.” dedi.

BMW sorunu Haziran 2022’de keşfetti ve yeni bir güncellemeyle sorunu çözmek için kapsamlı testler gerçekleştirdi. Ne yazık ki, bir geri çağırma yayınladıktan sonra uzaktan bir güncelleme yayınlayabilen Tesla’nın aksine, bu kez BMW bayilerden yeni sürümü yüklemelerini istemek zorunda kalıyor.