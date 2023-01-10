2022’nin Kasım ayı verilerine göre Avrupa’da tescil edilen yaklaşık 281 bin elektrikli otomobil ile sektör yeni bir rekora imza atıyor. Bu, 2021’in aynı dönemine kıyasla satışlarda yüzde 26’lık bir artış anlamına geliyor. Otomotiv pazarı 2022’de özellikle yarı iletken kıtlığının damgasını vurduğu zor bir yıl geçirirken, elektrikli otomobil satışları hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Gazeteci José Pontes, CleanTechnica web sitesinde aynı dönemde bu kez Avrupa’da kaydedilen elektrikli ve hibrid araçların sayısını açıkladı. Böylece, Kasım 2022’de Eski Kıta’da yaklaşık 281.500 plug-in elektrikli otomobil satıldı. Bu, Kasım 2021’e kıyasla yüzde 26’lık bir artışı temsil etmektedir.

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Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarında yeni aylık rekor

Bunun yeni bir aylık rekor olduğunu belirtmek gerekiyor. 100 elektrikli ve plug-in hibrit modeller arasında ayrım yaparsak, BEV’ler Kasım 2022’de satışların yüzde 62’sini oluşturarak yıllık ortalamayı yüzde 60’a çıkardı. Plug-in hibritler ise nihayet cesaret verici sonuçlar veriyor. Kasım 2022’de 106.000 kayıtla yüzde 19’luk bir büyüme kaydedildi.

Ancak EV Volume Data’nın belirttiği gibi, önümüzdeki aylarda, özellikle de bazı Avrupa ülkelerinde hibrit otomobiller için satın alma sübvansiyonlarının sona ermesiyle işler değişebilir. José Pontes, “2023’ün sonuna kadar belki de yüzde 80 BEV ve yüzde 20 PHEV gibi bir orana ulaşabiliriz.” diye tahmin ediyor.

En popüler modellere gelince, Tesla Model Y 19.543 kayıtla şaşırtıcı olmayan bir şekilde sıralamanın başında yer alırken, onu 12.269 kayıtlı satışla Tesla Model 3 takip ediyor. Üçüncü sırada ise 8.102 adetlik satışla Ford Kuga Hybrid yer alıyor. Amerikalı üreticinin SUV satışlarının, özellikle Almanya ve Fransa’da hibrit araçlara yönelik satın alma sübvansiyonlarının yakında sona erecek olması nedeniyle arttığından şüpheleniliyor. Dördüncü ve beşinci sıraları Volkswagen ID.4 (7 391 satış) ve ID.5 (6 950 satış) aldı.