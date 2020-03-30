Otomotiv
BMW, ABD’de R1250 ve RnineT modellerini geri çağırdı
BMW, Amerika Birleşik Devletleri’nde R1250 serisi modelerini ve RnineT serisi modellerini fren hidroliği rezervuarında ve arka maşa somunlarında tespit edilen hata dolayısı ile geri çağırdı.
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BMW Geri çağırma uygulaması hangi modelleri kapsıyor?
Ülkemizde, yüksek hacimli motor bloğuna sahip, çok amaçlı kullanıma uygun macera motosikletleri klasmanında GS modelleri ile yüksek satış rakamları yakalayan BMW markasının, şu sıralar ABD’de başı biraz dertte diyebiliriz. R1250 GS, R1250 GS Adventure modellerinin 2019 ve 2020 model yılları, fren hidroliği rezervuarı sıkıntısı ile ABD’de geri çağrılırken; aynı rezervuar sistemine sahip olan RnineT, RnineT Scrambler, RnineT Pure, RnineT Racer, R1250 R, R1250RT, R1250 RS modelleri de geri çağrıldı. 2020 yılı R1250 GS ve R1250 RT modelleri ise arka maşa somunlarında tespit edilen hata dolayısı ile geri çağrıldı.
Ülkemizde durum ne?
Hatırladığımız üzere, BMW Türkiye’de de iki yıl önce bir geri çağırma yapmıştı; BMW G310 GS modellerinde yan ayaklıkta yaşanan bir sıkıntıdan dolayı ülkemizde G310 GS modellerini geri çağırmıştı. Kullanıcılarına teker teker ulaşıp ücretsiz bir şekilde yan ayaklıkta gerekli değişimleri yapan BMW, mağduriyet yaratmayarak kullanıcıların takdirini toplamıştı.
Bu yıl ABD’de yapılan geri çağırma durumuna bağlı olarak ise Türkiye’de bu modeller için duyurulan bir geri çağırma henüz yok. Siz de eğer aşağıda belirttiğimiz bu modellerden birini kullanıyorsanız, son durumdan ve geri çağırma olup olmadığından emin olmak isterseniz; BMW Motosiklet temsilciliklerinden gerekli bilgiyi talep edebilirsiniz.
|Marka
|Model
|Geri Çağırma Nedeni
|Model Yılı
|BMW
|R1250GS
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2019-2020
|BMW
|R1250GS Adventure
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2019-2020
|BMW
|RnineT
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2018-2020
|BMW
|RnineT Scrambler
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2018-2020
|BMW
|RnineT Racer
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2018
|BMW
|RnineT Pure
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2019-2020
|BMW
|R1250R
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2018-2020
|BMW
|R1250RT
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2019-2020
|BMW
|R1250RS
|Fren Hidroliği Rezervuarı
|2020
|BMW
|R1250GS
|Arka Maşa Somunu
|2020
|BMW
|R1250RT
|Arka Maşa Somunu
|2020
Otomotiv
2020 Detroit Otomobil Fuarı iptal edildi!
Resmi adı Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı olan ve genellikle Detroit Otomobil Fuarı olarak bilinen etkinlik iptal edildi.
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2020 Detroit Otomobil Fuarı COVID-19 salgını ile mücadele etmek için iptal edildi!
COVID-19 salgını nedeniyle bir başka büyük otomobil fuarı daha iptal edildi. Bu defa etkinliğin iptal edilme nedeni zamanlamasından çok salgın ile mücadeleyi desteklemek. Organizatörler Detroit Otomobil Fuarı’nı (Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı) iptal ettiler çünkü fuar alanı Corona virüs salgını ile mücadele için hastaneye çevrilecek. Yapımcılar diğer etkinlikler ile tarih çakışması yaşamamak için fuarı 2021 Ocak’tan Haziran’a taşıdı. Etkinliğin Haziran’a ertelenmesinin bir diğer nedeni ise bölgenin kış aylarında sert bir iklime sahip olması. Bu sayede açık hava etkinlikleri ve test sürüşü imkanları kısıtlanmamış olacak.
Etkinliğin uygulayıcı yöneticilerinden Rod Albers açıklamasında şunları söyledi: “Otomobil hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsak da, bizim için insanların sağlığı ve güvenliğinden daha önemli bir konu yok. Corona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak için elimizden geleni yapacağız.”
Detroit Fuarı uzun zamandır Amerikalı otomobil üreticileri için önemli bir gösteri olmuştur. Son yıllarda elektrikli otomobiller ve bağlantılı teknolojilerin artması ile birlikte fuar küresel markalar da dahil olmak üzere birçok marka için önemli bir vitrin görevi görüyordu. Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre etkinlik dahilindeki organizasyonlar için satılan biletlerin ücretleri geri iade edilecek. Yardım toplamak amaçlı düzenlenen gösterimlerin bilet sahiplerine ise geri ödeme seçeneği veya toplanan ücretlerin yardım kuruluşlarına bağışlanması imkanı sunulacak.
Genel
2020 Chevrolet Corvette (C8) off-road kostümüyle hayal edildi!
Chevrolet Corvette‘nin SUV hali, pek de yeni bir fikir değil aslında. Eski GM yöneticisi Bob Lutz, bu fikri ortaya attığından beri, bu fikrin popülaritesi oldukça artmaya başladı.
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Böyle bir fikrin hayata geçirilmesinin artı ve eksi yönleri birçok kez tartışma konusu olan bir durumdu. Fakat çoğunluğun fikri, Corvette adını taşıyan bir SUV aracın, GM’in satışlarını arttıracak olmasıydı. Aslında bakarsak efsaneleşmiş bir spor otomobilin adını SUV bir araçta kullanmak, oldukça zor bir karar.
Bunun gerçeğe en yakın ve en kolay hali, aracın gövdesini aynen koruyup, off-road için uygun bir şasiye monte etmek. Böyle bir durum gerçek olsa nasıl olurdu diye düşünenlerden birisi olan Adam Dao, sadece Photoshop tarafından sunulan nimetleri kullanarak bir tasarım ortaya koydu.
“Offroad C8 Concept” olarak adlandırılan araç, tombul off-road lastikleri, yerden yüksek yapısı, ön tampon altındaki plaka ile oldukça dikkat çekiyor. Aracın arka tasarımına ait bir görsel henüz paylaşılmamış. Bu yüzden söz konusu tasarımda aracın önünde çok büyük bir değişiklik olmadığı için, aracın arka tasarımının da normal modelle büyük ölçüde aynı olarak hayal edildiği düşünülüyor.
2020 Corvette’nin off-road halinin işe yarar olup olmadığı tartışılabilir. Fakat 6.2 litrelik atmosferik V8 motorun ürettiği 495 beygir güç ile Corvette’i çöl canavarı yapmak pek de zor değil gibi görünüyor.
Otomotiv
Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!
Tesla bir hafta önce Nevada’daki Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak şirket yeni aldığı karar ile birlikte Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planlıyor.
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Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Nevada Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!
Tesla Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini söyledikten bir hafta sonra Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planladığı ortaya çıktı. Tesla’nın Gigafactory’deki pil üretimine yardım eden Panasonic departmanı geçen hafta fabrikadaki faaliyetlerini askıya almıştı. Diğer otomobil üreticileri de küresel salgın nedeniyle Amerika Birlerşik Devletleri’ndeki üretim faaliyetlerini durdurdular.
Tesla fabrikada bazı operasyonları duraklattı ve çalışanlarını olabildiğince evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu da her gün işe gelen insan sayısını önemli ölçüde azalttı. Tüm bu önlemlerin yanı sıra şirket gelecek haftaya kadar sadece tedarik zinciri, güvenlik, tesis bakım ve bilgi işlem personeli hariç bütün departmanlarını kapatacak.
Evde kalması söylenen Gigafactory işçilerine ücretli ya da ücretsiz izin verilip verilmediği henüz belli değil. Tesla bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Şirket fabrikada çalışmaya devam eden departmanlar için de önlemler alıyor. Fabrikanın bazı girişleri kapatılacak ve açık kalan girişlerde çalışanların vücut dereceleri kontrol edilecek. Tüm bu açık bırakılan girişlere el dezenfektanları konumlandırılacak. İşçiler kafeterya gibi sosyal alanlarda da dahil olmak üzere aralarına en az 1.83 metre mesafeyi korumak zorunda kalacaklar ve çalışma istasyonları her vardiyada iki kez dezenfekte edilecek.
Geçtiğimiz Perşembe günü Tesla iki ofis çalışanında COVID-19 pozitif test edildiğini doğruladı fakat kişilerin hangi departmanda çalıştıkları belirtilmedi. Sızdırılan şirket içi bir e-posta ile pozitif test edilen çalışanların test edilmeden önce yaklaşık iki hafta boyunca evden çalıştıkları öğrenildi.