BMW, ABD’de R1250 ve RnineT modellerini geri çağırdı

BMW, Amerika Birleşik Devletleri’nde R1250 serisi modelerini ve RnineT serisi modellerini fren hidroliği rezervuarında ve arka maşa somunlarında tespit edilen hata dolayısı ile geri çağırdı.

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BMW Geri çağırma uygulaması hangi modelleri kapsıyor?

Ülkemizde, yüksek hacimli motor bloğuna sahip, çok amaçlı kullanıma uygun macera motosikletleri klasmanında GS modelleri ile yüksek satış rakamları yakalayan BMW markasının, şu sıralar ABD’de başı biraz dertte diyebiliriz. R1250 GS, R1250 GS Adventure modellerinin 2019 ve 2020 model yılları, fren hidroliği rezervuarı sıkıntısı ile ABD’de geri çağrılırken; aynı rezervuar sistemine sahip olan RnineT, RnineT Scrambler, RnineT Pure, RnineT Racer, R1250 R, R1250RT, R1250 RS modelleri de geri çağrıldı. 2020 yılı R1250 GS ve R1250 RT modelleri ise arka maşa somunlarında tespit edilen hata dolayısı ile geri çağrıldı.

Ülkemizde durum ne?

Hatırladığımız üzere, BMW Türkiye’de de iki yıl önce bir geri çağırma yapmıştı; BMW G310 GS modellerinde yan ayaklıkta yaşanan bir sıkıntıdan dolayı ülkemizde G310 GS modellerini geri çağırmıştı. Kullanıcılarına teker teker ulaşıp ücretsiz bir şekilde yan ayaklıkta gerekli değişimleri yapan BMW, mağduriyet yaratmayarak kullanıcıların takdirini toplamıştı.

Bu yıl ABD’de yapılan geri çağırma durumuna bağlı olarak ise Türkiye’de bu modeller için duyurulan bir geri çağırma henüz yok. Siz de eğer aşağıda belirttiğimiz bu modellerden birini kullanıyorsanız, son durumdan ve geri çağırma olup olmadığından emin olmak isterseniz; BMW Motosiklet temsilciliklerinden gerekli bilgiyi talep edebilirsiniz.