BMW Type 18, tasarımıyla motosikletseverlerin dikkatini çekiyor

Czinger 21C Hybrid, dünya üzerinde 3D yazıcı ile üretilen ilk hypercar (hiper araba) oldu. Günümüzün teknolojilerinde otomotiv üreticileri birer birer elektrikli araçlara doğru yönelmeye başlarken; “Divergent 3D” şirketi kurucusu ve CEO’su Kevin Czinger kendi adını verdiği ilk elektrikli hiper arabayı üretti.

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Czinger 21C Hybrid ile ilgili detaylar neler

Czinger 21C Hybrid günümüzün bütün modern teknolojileriyle donatılmış; buna rağmen ortalama bir spor arabaya göre daha hafif. Araç, yüksek performans verilerine sahip. Kevin Czinger’in ifadelerine göre aracın üretilebilmesi için gereken donanıma 150 Milyon Dolar harcanmış.

Czinger’in teknik özellikleri neler

Aracın kalbinde 2.88 litre twin turbo V8 bir motor bloğu bulunuyor. Bu blok dakikada 11000 devir çevirebilme kapasitesine sahip ve 930 beygir güç üretebiliyor. Araç arkadan itişli olmakla beraber her bir arka teker için birer tane olmak üzere 2 adet elektrik motoruna sahip. Bu elektrik motorları ise 160 beygir güç üretebiliyor. Elektrik motorları ve ana motor bloğunu aynı anda devreye soktuğunuzda cihaz toplam 1090 beygir güç üretebiliyor.

Kevin Czinger’in belirttiği üzere ise araç güç üretebilmek için karbondioksit ve metanolü, hidrojen ile karıştırarak kullanıyor ve bu sayede sıfır emisyona sahip. Dahası eğer cihazı bildiğimiz yakıtlarla yani benzinle kullanmak isterseniz cihaz buna da uyumlu; tabi bu durumda sıfır emisyonla çevreci bir seyahat gerçekleştiremiyorsunuz.

Araç 0’dan 100 km’ye 1.9 saniyede erişebiliyor. Verilere göre bu kadar hızlı ivmelenebilen birkaç araçtan biri. Araç 0’dan 160 km’ye ise sadece 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aracın çılgın bir hızlanma kabiliyeti var diyebiliriz çünkü en yakın rakipleri Porsche 918 Spyder ve Tesla Model S P100D 0’dan 100 km’ye 2.2 saniyede çıkabiliyor.

Aracın erişebileceği maksimum sürat ise 434 km olarak belirtilmiş. Bu değer Bugatti Veyron Super Sport’ı geride bırakmaya fazlasıyla yeterli.

Aracın gövdesi alüminyum, titanyum ve karbon fiberden oluşuyor. Kullanılan komponentler hafif olmasının yanı sıra dayanıklı materyaller de oldukları için herhangi bir kaza durumunda araçtan sağlam çıkmanızı sağlayabilirler. Tabiki siz kullandığınız araç ne olursa olsun yasal hız limitlerinin dışına çıkmayın diye de hatırlatalım.

Czinger’in açıklamalarına göre araç ilk etapta sadece 25 tane üretilecek ve 2021 yılında satışa sunulacak. Fiyatının ise 1.7 Milyon Dolar’dan başlaması bekleniyor.