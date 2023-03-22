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blutv’nin en iyi film ve dizileri, platformun geniş içerik kütüphanesi arasında seçim yapmak zor olabilir. Ancak, platformun sunduğu yüksek kaliteli yapımların arasından en iyilerini seçtik.

En popüler BluTV dizi ve filmleri!

Bu makalede, blutv’de bulabileceğiniz en iyi film ve dizileri listeleyeceğiz. Bu seçimlerimizle birlikte, blutv’nin sunabileceği en iyi deneyimleri keşfetmenize yardımcı olacağız.

Bizden Geriye Kalanlar (The Last Of Us) – Dizi

“The Last of Us”, popüler bir video oyunu serisinden uyarlanan ve HBO tarafından geliştirilen bir televizyon dizisidir. Oyun serisi, hayatta kalmak için mücadele eden bir adam ve genç bir kızın post-apokaliptik dünyadaki hikayesini anlatıyor.

Dizinin başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey yer alıyor. Pascal, popüler dizilerden “Game of Thrones” ve “The Mandalorian” gibi yapımlarda rol almıştır. Ramsey ise “Game of Thrones” ve “His Dark Materials” gibi yapımlarda tanınmaktadır.

Dizinin yaratıcısı Neil Druckmann, aynı zamanda oyun serisinin de yaratıcısıdır. Druckmann, dizinin senaryosunu da yazacak ve dizinin yapımcılığını üstlenecek.

Dizinin çekimleri, 2021 yılının Temmuz ayında başlamış ve Kanada’da gerçekleştirilmektedir. Dizinin ilk sezonu, 2022 yılında yayınlanması planlanmaktadır.

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“The Last of Us” dizisi, büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve eleştirmenler tarafından da övgüyle karşılanan bir video oyunu serisinden uyarlanmasıyla merak uyandırmaktadır. Dizinin hayranları, karakterlerin sadık bir şekilde canlandırılacağı ve hikayenin uygun şekilde anlatılacağı konusunda umutludur.

IMDb puanı: 9.1/10

Joker – Film

“Joker” 2019 yılında vizyona giren bir Amerikan psikolojik gerilim filmidir. Todd Phillips tarafından yönetilen film, DC Comics karakteri Joker’in köken hikayesini anlatmaktadır. Filmin başrolünde, Joker karakterini canlandıran Joaquin Phoenix yer almaktadır. Ayrıca, filmde Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy ve Brett Cullen gibi oyuncular da yer almaktadır. Film, Gotham City’nin çürümüş toplumunun arka planına odaklanır ve Arthur Fleck (Joker) karakterinin hayatını anlatır. Film, Joker’in giderek artan çılgınlığına ve toplum tarafından reddedilmesine tepki olarak intikam arayışını gösterir. “Joker”, eleştirmenler tarafından övülmüş ve Joaquin Phoenix’in performansı özellikle takdir toplamıştır. Ayrıca, film dünya çapında 1 milyar dolardan fazla bir gişe hasılatı elde etmiştir ve en çok gişe hasılatı elde eden R-rated (17 yaş altı için uygun olmayan) film olmuştur. Filmin yönetmeni Todd Phillips, “Joker” ile En İyi Yönetmen dalında Oscar’a aday gösterilmiş ve Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır. IMDb puanı: 8.4/10 Euphoria – Dizi “Euphoria”, HBO tarafından yayınlanan ve Sam Levinson tarafından yaratılan bir Amerikan televizyon dramasıdır. Dizi, gençlik çağındaki bir grup karakterin yaşadığı zorlukları, bağımlılıkları, aşkları ve arkadaşlıkları ele almaktadır. Dizinin başrolünde, uyuşturucu bağımlısı bir genç olan Rue Bennet karakterini canlandıran Zendaya yer almaktadır. Dizide ayrıca Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie ve Algee Smith gibi oyuncular da yer almaktadır. Dizi, uyuşturucu kullanımı, cinsellik, şiddet ve akıl sağlığı gibi hassas konuları ele alması nedeniyle tartışma yarattı. Ancak, dizi, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı ve özellikle oyunculuk performansları takdir topladı. IMDb puanı: 8.4/10 Sürücü (Drive) – Film “Drive” 2011 yapımı bir suç filmdir ve Nicolas Winding Refn tarafından yönetilmiştir. Filmin başrollerinde Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks ve Ron Perlman yer almaktadır. Film, Los Angeles’ta yaşayan ve film dublörlüğü yapan bir sürücünün (Gosling) etrafında dönmektedir. Sürücü, bir çete için kaçakçılık yaparak para kazanmaktadır. Ancak bir gün, çetenin işleri ters gitmeye başlar ve Sürücü, kaçırılan bir kadını (Mulligan) kurtarmak için mücadele etmek zorunda kalır. “Drive”, 2011 Cannes Film Festivali’nde gösterilmiş ve burada Refn, En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır. Film, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almış ve stilize sahneleri, sürükleyici atmosferi ve etkileyici performanslarıyla öne çıkmıştır. IMDb puanı: 7.8/10 Westworld – Dizi “Westworld”, HBO tarafından üretilen ve ilk kez 2016 yılında yayınlanmaya başlayan bir bilim kurgu ve drama dizisidir. Dizi, Michael Crichton’un aynı adlı 1973 yapımı filminin yeniden yapımıdır. Dizi, bir eğlence parkı olan Westworld’e gelen ziyaretçilerin, insan görünümlü robotlarla (Host) etkileşime girdikleri bir hikayeyi anlatır. Ziyaretçilerin yaptığı her şeyin kaydedildiği ve robotların tekrar tekrar kullanıldığı parkta, Host’lar zaman içinde kendi varoluşlarını sorgulamaya ve isyan etmeye başlarlar. Dizinin ana karakterleri arasında parkın kurucusu Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins), parkın yöneticisi Bernard Lowe (Jeffrey Wright), Host’lar arasındaki lider Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) ve bir ziyaretçi olan William (Jimmi Simpson) yer alır. IMDb puanı: 8.5/10 Soygun (Good Time) – Film “Soygun” (Good Time), 2017 yapımı bir Amerikan gerilim filmidir. Safdie kardeşler (Benny ve Josh Safdie) tarafından yönetilmiş ve Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Ben Safdie ve Barkhad Abdi gibi oyuncuların yer aldığı film, Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapmıştır.

Filmin konusu, zihinsel engelli kardeşi Nick’i hapisten kurtarmak için mücadele eden Connie Nikas’ı (Robert Pattinson) takip eder. Ancak, Connie’nin planları ters gider ve gece boyunca süren tehlikeli bir kaçışın içinde bulur kendini.

“Soygun”, Safdie kardeşlerin karakter odaklı yaklaşımı, gerçekçi atmosferi, hızlı tempolu kurgusu ve müziği ile öne çıkan bir filmdir. Robert Pattinson’un performansı da eleştirmenlerden övgü almıştır.

IMDb puanı: 7.3/10