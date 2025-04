One UI 7 güncellemesiyle ilgili gelişmeler yeniden gündemde. Samsung’un Android 15 tabanlı yeni arayüzü neden geri çekildi? Kullanıcılar One UI 7 güncellemesinin akıbetini ve One UI 7 çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olup olmadığını merak ediyorken sonunda Samsung resmi açıklama yaptı.

One UI 7 çıkış tarihi neden gecikti? Samsung açıkladı!

One UI 7 arayüzü, 7 Nisan itibarıyla Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 modelleri için sunulmuştu. Ancak kısa süre içinde bazı kullanıcıların ekran kilidini açamaması, hatta cihazlarını hiç kullanamaması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı.

Söz konusu hatalar, hem Exynos 2400 hem de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili cihazlarda yaşandığı için Samsung, Android 15 güncellemesini dünya genelinde geri çekti. Bu da doğal olarak kullanıcıların One UI 7 neden gecikti sorusunu sormasına neden olmuştu. Bugün ise şirketten resmi açıklama geldi.

Samsung’un X platformunda (eski Twitter) bazı kaynaklar aracılığıyla sızdırılan bilgiler ve son olarak resmi bir müşteri hizmetleri mesajı, olayın perde arkasını biraz daha netleştirdi. Samsung tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Samsung Electronics, bu ayın 7’sinden itibaren Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 gibi modeller için Samsung Android 15 güncellemesini yayınladı, ancak bakım gerektiren bazı sorunlar nedeniyle bu güncelleme geçici olarak durduruldu.”

Şirketin açıklamasının devamında ise şu mesaj verildi: “Samsung Electronics denetimini tamamladı ve yakında güncellemeleri yeniden başlatacak. Verdiğimiz rahatsızlık için müşterilerimizden özür dileriz.”

Bu açıklamalar, Samsung Android 15 ile ilgili ciddi bir hata tespiti sonrası hızlı bir müdahale gerçekleştirdiğini ve artık yeni sürümün testlerinin tamamlandığını gösteriyor. Şirketin “yakında yeniden başlayacak” ifadesi ise Samsung Android 15 çıkış tarihi için umut verse de, henüz net bir zaman çizelgesi paylaşılmadı.

Türkiye’deki Galaxy kullanıcıları da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Çünkü yeni arayüz sadece görsel yenilikler değil, aynı zamanda Samsung Android 15 ile birlikte gelen sistem optimizasyonları, güç yönetimi iyileştirmeleri ve daha gelişmiş gizlilik ayarlarını da içeriyor. Bu nedenle Samsung Android 15 sorunsuz bir şekilde yeniden yayınlanması, kullanıcı deneyimi açısından oldukça kritik.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 7 güncellemesinin bu şekilde askıya alınması sizce markaya olan güveni nasıl etkiler? Yeniden yayınlandığında güncellemeyi hemen yükleyecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Daha fazlası için bizi takipte kalın!