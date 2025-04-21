Bu videoda dünyanın önde gelen markalarından birisi olan Bosch markasının ev temizliğinde dikkat çekenü ürünü Unlimited 10 dikey süpürgeyi inceliyoruz. Birçok farklı alanla kullanım imkanı sunan Bosch Unlimited 10, kutu içerisinden farklı alanlar için farklı başlıkları çıkıyor.

Bosch Unlimited 10, üzerindeki MicroClean Sensörü, tozun yüzde 99,99’dan fazlasını, hatta 0.3 mikrona kadar görünmeyen kirleri algılayarak içine hapsederken, MicroClean Halkası süpürülen yüzeyin kirli, kısmen temiz, temiz gibi kademelerle hangi oranda temizlendiğini kontrol ediyor, gösteriyor ve onaylıyor. Bosch’un en iyi toz toplama sistemine sahip olan Unlimited 10’un LED ışıklı Micro Clean başlığı tüm yüzeylerde görünen kaba kirden görünmeyen mikroskobik toza kadar her türlü tozu, kiri, en küçük parçacıkları bile süpürüyor.

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