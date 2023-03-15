Amazon Prime kullanıcılarına birbirinden zengin içerikler sunuyor. Maceradan komediye, bilim kurgudan gerilime mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime Original dizilerini sizin için listeledik.

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The Consultant(Danışman)

Dizinin hikayesi, uygulama tabanlı oyun şirketi CompWare’in, işi geliştirmek için yeni bir danışman olan Regus Patoff’u (Waltz) işe almasıyla başlıyor. Patoff’un işe başlamasıyla çalışanlar, yeni talepler ve zorluklarla karşı karşıya kalırlar ve sonunda hayatları dahil her şeyi sorgulamaları gerekir…

Bentley Little tarafından yazılan 2015 tarihli romandan uyarlanan dizide, Christoph Waltz’a Nat Wolff, Brittany O’Grady ve Aimee Carrero eşlik ediyor. “The Consultant” Tony Basgallop tarafından yaratıldı. Basgallop aynı zamanda dizinin baş sorumlusu ve yürütücü yapımcısı olarak görev yapıyor.

The Rig (Platform)

Rose, Magnus ve Fulmer, Kuzey Denizi açıklarında petrol platformunda çalışan bir mürettebattır. Görevlerini tamamladıktan sonra İskoçya’ya döneceklerdir. Ancak dönecekleri zaman platform, doğaüstü bir sis tarafından yutulur. Sis, bütün mürettabatın dış dünyayla olan ilişkisini keser.

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Ekipteki kişiler bu sisin neden olduğunu ve nasıl kurtulabileceklerini keşfetmeye çalışırken hem zorlayıcı güçlerle karşı karşıya kalırlar hem de birbirleriyle anlaşmakta zorlanırlar.

The Peripheral

Willian Gibson’ın aynı isimli bilimkurgu romanından uyarlanan dizide, Amerika kırsalındaki bir kasabada yaşayan Flynne Fisher’ın hayatını konu ediyor. İnsanların uyuşturucu ticaretiyle geçinmeye çalıştığı bu yerde Flynne Fisher bu yolu seçmez ve 3D baskı mağazasında çalışır. Fakat onun asıl uğraşı çevrimiçi oyunlar oynamaktır. Bir video oyunu test ettiği sırada bambaşka bir gerçekliğe geçiş sağlayan gizli bir bağlantıyı keşfeden Flynne bu sayede bilmediği karanlık bir geleceğe de adım atar.

Daisy Jones ve The Six

Daisy Jones & The Six, 70’lerde bir rock grubunun Los Angeles müzik sahnesine çıktıkları ilk günlerden, onları dünyanın en efsanevi gruplarından biri yapacak inanılmaz başarıya götüren süreci konu ediyor.

Karnaval Sokağı

Carnival Row, Pact ve Burgue isimlerindeki iki ülkenin Peri Diyarı’nın hakimi olabilmek için verdiği savaş ile başlıyor. Savaşın kazananı Pact olduktan sonra da periler için zulümle dolu bir yönetime geçiliyor. Mitolojik canlıların insanlardan korktukları için temel özgürlükleri kısıtlanıyor. Bu kadar sıkıntının arasında ise bir de seri katil terörü baş gösteriyor.