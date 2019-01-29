Bluetooth 5.1 ile bir santimetre sapmayla konum doğruluğu geliyor

Bluetooth son on yıldan beri akıllı telefonlarda değişmeyen özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların farklı kablosuz aygıtları bağlamasına yardımcı olan Bluetooth, çok uzak olmayan aralıklarda veri alışverişi sağlayabiliyor.

İlginizi çekebilir: Tesla hırsızları klasik müzik ile durduracak

Bir santimetrelik sapmayla konum belirliyor!

İlk çıktığı günden bu yana oldukça fazla gelişmeler geçiren Bluetooth teknolojisi, birden fazla cihaza aynı anda bağlanma, daha verimli güç tüketimi gibi özellikleri bizlere sunuyor. Bluetooth Özel Grubu(SIG), bu teknolojinin en son sürümüyle birlikte yeni bir özellik sundu.

SIG’e göre yeni sürüm biraz daha fazla gelişmelerle birlikte gelecek. Yön parametresi ile birlikte cihazların bir santimetreye kadar yerlerini bulmaya yardımcı olacak. Yakınlık tabanlı servislerde veya cihazlarda kullanılabilecek olan bu yeni özellik, farklı bir Bluetooth dönemi başlatacak.

Kullanıcıların menzilleri içindeki nesneleri veya cihazları doğru şekilde izlemelerine yardımcı olacak bu özellik, iç mekan konumlandırmasında da büyük iyileştirmeler sağlayacak. Şu anda tam konum için GPS kullanılsa da, bunun içi mekanlarda çok iyi çalışmadığı biliniyor. Bu yeni Bluetooth 5.1 teknolojisi ile alışveriş merkezleri, büyük yapılar ve hatta farklı raflardaki ürünlerin yerlerini doğru bir şekilde saptayacaklar. Bir santimetre hassasiyet ile çalışacak bu teknoloji, konum ve yön bulmada kesine yakın sonuçlar vermiş olacak.

SIG Genel Müdürü Mark Powell konu hakkında konuşurken, “Konum servisleri, Bluetooth5.1 teknolojisi için en hızlı büyüyen çözüm alanlarından biri ve 2022 yılına kadar yılda 400 milyondan fazla ürüne ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu harika bir yaklaşımdır ve SIG topluluğu bu pazarda teknoloji geliştirmeleriyle daha da büyümek için yollar aramaya devam ediyor, pazarın ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesi, topluluğun yenilikçiliği teşvik etme ve dünyadaki kullanıcıların teknoloji deneyimini zenginleştirme konusundaki taahhüdünün devam etmesine sebep oluyor.” dedi.

Bu teknolojide bu denli gelişmeler görmek gerçekten mutluluk verici bir olay.