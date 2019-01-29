Tesla hırsızları klasik müzik ile durduracak

Tesla otomobiller sadece elektrikli motorlar tarafında değil tüm otomobil endüstrisinde yeniliklerin öncüsü oldu. Elon Musk’ın açıklamasına göre bunların bir yenisi “muhafız modu” olacak.

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Tesla: güvenlik görevlisi ve müzisyen

Tesla CEO’su Elon Musk’ın en yeni fikri araçlara 360 derece görebilen kameralar yerleştirerek hırsızlıklara mani olmak. “Muhafız modu” adını alacak bu güvenlik önleminin beta sürümü önümüzdeki ayda kullanıma sunulacak.

Muhafız modu sadece işlevsel olmanın peşinde değil, havalı olmayı da kafaya takmış. Musk tweetinde otomobillerin kendini korumak amacıyla hırsızlık anında klasik müzik bestecisi Sebastian Bach’ın “Toccata and Fugue” bestesini çalacak. Musk sistemin bununla kalmayıp kimi zamanlar aynı parçanın metal versiyonunun da duyulabileceğini belirtti.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 Ocak 2019

Bunun yanı sıra Musk tweetinde popüler çizgi dizi Rick and Morty’e de bir göndermede bulundu. Tweetende “and keep Summer safe” yani “ve Summer’ı güvende tut” repliğini kullanan Musk dizinin unutulmaz bölümlerinin birinden alıntı yaptı. Bahsi geçen bölümde Rick, Summer’ı arabasında yalnız başına bırakıyordu. Bu süreçte Summer’ın başına çeşit çeşit olaylar gelse de Rick’in arabası Summer’ı güvende tutmak için bütün etik ve ahlak sınırlarını çiğniyordu.

Elon Musk Muhafız modunu ilk defa 22 Ocak’ta arabasındaki göçükten şikayetçi olan bir müşterinin tweeti eşliğinde duyurmuştu. Müşteri arabada bulunmadığı zamanlarda arabasını gözleyebilmeyi istediğini belirtmişti.

Yakında elektrikli otomobili sevenlerin güvenlik konusunda pek endişelenmesine gerek kalmayacak. Hırsızların arabalarını çalma denemelerini klasik müzik eşliğinde izleyecekler.