Tesla hırsızları klasik müzik ile durduracak

Tesla otomobiller sadece elektrikli motorlar tarafında değil tüm otomobil endüstrisinde yeniliklerin öncüsü oldu. Elon Musk’ın açıklamasına göre bunların bir yenisi “muhafız modu” olacak.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın en yeni fikri araçlara 360 derece görebilen kameralar yerleştirerek hırsızlıklara mani olmak. “Muhafız modu” adını alacak bu güvenlik önleminin beta sürümü önümüzdeki ayda kullanıma sunulacak.

Muhafız modu sadece işlevsel olmanın peşinde değil, havalı olmayı da kafaya takmış. Musk tweetinde otomobillerin kendini korumak amacıyla hırsızlık anında klasik müzik bestecisi Sebastian Bach’ın “Toccata and Fugue” bestesini çalacak. Musk sistemin bununla kalmayıp kimi zamanlar aynı parçanın metal versiyonunun da duyulabileceğini belirtti.

