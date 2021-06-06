Kripto Para
Bloomberg analisti Mike McGlone: BTC için 100.000 dolar hayal değil
Kripto para piyasasında yine hafif bir düşüş sürerken, Bitcoin de beklenmeyen bir düşüş ile karşı karşıya kaldı. Lider kripto para birimi 40.000 dolar seviyesini test etmeye başladığı anlarda, son 24 saatte %1,2’lik bir geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilme altcoinleri de etkiledi. Ancak mevcut durumda Bloomberg analisti Mike McGlone ‘dan BTC yatırımcılarına olumlu sinyaller geldi.
100.000 dolar görülecek
Ünlü bir analist olan Mike McGlone, yaşanan bu düşüşün beklenenden daha hızlı toparlanacağını belirtti. Ünlü analist, Bitcoin’in fiyatının geçici bir süreliğine daha 40.000 doların altında seyredebileceğini ancak bu durumun yakın bir zamanda değişmesini beklediğini ifade etti. McGlone bundan önce de Bitcoin’in yeni bir rekor kıracağı ifadesinde haklı çıkmıştı.
Bitcoin fiyatı için beklenen 100.000 dolar seviyesinin hayal olmadığını, bu seviyenin görüleceğini açıkladı. Fiyatın 40.000 dolar üzerinde tutunmasının ardından bu yükselişin de beraber geleceğini söyleyen analist, 2021 yılı sonuna kadar 100.000 dolar seviyesine ulaşılmış olacağını düşünüyor. Ona göre Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşması, 20.000 dolara düşmesinden çok daha yüksek bir olasılık taşıyor.
Bitcoin fiyatı ile ilgili böyle olumlu düşüncelere sahip olan tek kişi McGlone değil. ABD’li dev banka JPMorgan’ın analistlerinden biri olan Nikolaos Panigirtzoglou da bu konuda olumlu görüş belirten isimlerden. Nikolaos Panigirtzoglou, Bitcoin fiyatının 100.000 doları da aşıp 145.000 dolara kadar çıkabileceğinin olası olduğunu fakat bunun oldukça zor da olduğunu ifade ediyor.
Yasal para birimi oluyor
Bildirmiş olduğumuz üzere Bitcoin, tarihinde bir ilke tanıklık ederek bir ülkenin yasal para birimi haline gelecek. El Salvador devlet başkanı Nayip Bukele, bu konu hakkında bir yasa tasarısını kongreye göndereceğini açıkladı. Bu gelişmenin hayata geçmesi halinde Bitcoin fiat para birimlerinin yanında yer alacak. Bu durum kripto para dünyası açısından bir dönüm noktası olabilir.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Vitalik Buterin Dogecoin için “yaptığım en iyi yatırımlardandı” dedi!
Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, mayıs ayında Hindistan Covid Yardım Fonu’na ve farklı birkaç ihtiyaç yerine daha kendisine gönderilmiş olan ve o anki değeri milyar dolarları aşan meme tokenları bağışlamıştı. Lex Fridman ile bir konuşma gerçekleştiren Vitalik Buterin bu bağışları nasıl yaptığını anlattı.
Vitalik Buterin, kendisine gönderilmiş meme tokenlar olan Shiba Inu (SHIB), Dogelon Mars (ELON), Akita Inu (AKITA) gibi kripto paraların değerlerinin milyar dolarları bulduğunu görünce, geçtiğimiz mayıs ayında iyi bir amaç için kullanılması hedefiyle bu kripto paraları çeşitli yerlere bağışlamıştı. Bu hareket piyasa tarafından büyük övgü toplamıştı.
Buterin’e gönderilmiş olan bu meme tokenlar, Buterin’in Kanada’da bulunan bir laptopundaki soğuk cüzdandaydı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Kanada’ya gidemeyen Buterin yeni bir laptop aldı ve private keyi ile cüzdanına giriş yaptı.
Meme tokenlar ile işlemlerine başlayan Vitalik Buterin, bu süreçte yaşadığı stresi ifade etti. Ayrıca elindeki tokenların kağıt üzerinde 7 milyar dolar ettiğini fakat piyasada yeteri kadar likit olmadığından dolayı bunların ne kadarını satabileceğinden emin olmadığını söyledi. Ardından ufak miktarlarda sattığı tokenlar ile bağış yaptı.
Dogecoin ile ilgili konuşan Vitalik Buterin, Dogecoin topluluğu ile ilgili herhangi bir sorunu olmadığını, hatta 2016 yılında 25.000 dolarlık DOGE aldığını ve bunları kısa zaman önce de 4.3 milyon dolara satıp bunu GiveDirectly’e bağışladığını ifade etti. Vitalik Buterin Dogecoin için yaptığım en iyi yatırımlardan biriydi ifadesini kullandı.
Buterin, Bitcoin ile ilgili de konuştu. Paradan çok daha fazlası olduğunu söyleyen Buterin, Bitcoin’de en çok etkilendiği konunun merkeziyetsizlik olduğunu açıkladı. Açık ve izin gerektirmeyen bir sistem olmasından dolayı yaratıcısının ortadan kaybolmasına rağmen Bitcoin’in yok olmayışının onu çok etkilediğini söyledi.
Vitalik Buterin, kripto paralar olmadan istediğiniz gibi davranmak zorlaşır ve korkunç şeyler meydana gelebilir şeklindeki düşüncelerini de ifade etti.
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Kripto Para
Şanghay, vatandaşlarına 19,25 milyon dijital yuanlık airdrop dağıtacak!
Çin’in Şanghay şehri, Şanghay Belediyesi Bilgi Ofisi’ne göre bir piyango sistemi aracılığıyla 3 milyon ABD dolarına eşdeğer 19.25 milyon dijital yuanlık airdrop yapacak.
Çin’in CBDC’si (Merkez Bankası Dijital Para Birimi) dijital yuanın geliştirilmesi 2019 yılında tamamlanmasının ardından şu anda ülke genelinde çeşitli seviyelerde test aşamasında. Daha önce Pekin’de 6,2 milyar “dijital yuanlık” benzer bir airdrop gerçekleştiren Çin, şimdi Şanghay’da bunu gerçekleştirecek.
Her biri 55 dijital yuan içeren toplam 350.000 dijital kırmızı zarf, kayıtlı vatandaşlar için hazır olacak. İlgilenen vatandaşlar, 5 ve 6 Haziran tarihleri arasında Çin Sanayi ve Ticaret Bankası’nın resmi WeChat hesaplarında airdrop için kayıt olabilecek.
2019’un sonlarında dijital yuanı test etmeye başlayan Çin, bunu devlet çalışanlarına bir tür seyahat yardımı olarak sunmaya başladı. Daha sonra ise piyango sistemi aracılığıyla airdroplara geçip kullanım alanlarını artırmaya ve benimsenmeye yönelik çalışmalar yapmaya başladı.
Dünyanın geri kalanı ya planlama ya da geliştirme aşamasında olduğu için Çin şu anda CBDC oyununun ön saflarında yer alıyor. Çin, CBDC geliştirmeye 2014 yılında başladı. Şu anda ise dijital yuan Çin’deki pek çok şehirde test edilmesinin ikinci yılında.
Çin’in CBDC geliştirme ve ihraç etmede sahip olduğu liderliği, birçok Avrupa ülkesi ve Amerika’da aciliyet duygusuna neden oldu. ABD halihazırda dijital yuanın uluslararası ticaret pazarındaki potansiyel etkisini finansal egemenliğine bir tehdit olarak görüyor. Diğer birçok ülke de Çin’in ilerlemesine bakarak CBDC planlarını hızlandırdı.
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Kripto Para
El Salvador Bitcoin ‘i yasal para haline getirecek!
Kripto para birimi dünyası tarihinde ilk kez böylesine bir gelişme ile karşı karşıya. Bitcoin, El Salvador’da yasal para birimi haline gelmek üzere bir girişime tanık oluyor. El Salvador Bitcoin ‘i yasal para birimi haline getirme hamlesi ile Bitcoin’i resmi şekilde tanıyan ilk ülke olmuş oluyor.
El Salvador devlet başkanı Nayip Bukele, yaptığı bir açıklamada Bitcoin’i yasal para birimi haline getirecek yasa tasarısını kongreye göndereceğini bildirdi. Bu hamle, Bitcoin ve kripto para dünyası adına bir ilk.
Miami’de gerçekleşen Bitcoin 2021 konferansında yayınlanan bir videoda, El Salvador Başkanı Nayip Bukele, ülkenin dijital cüzdan şirketi Strike ile birlikte Bitcoin teknolojisini kullanarak, El Salvador’un modern finansal altyapısını inşa etmek için ortak çalışacaklarını açıkladı.
Strike’ın kurucusu Jack Mallers, bu hamlenin dünya çapında “savaş başlatan atış” olarak yankı bulacağını söyledi. El Salvador’da 3 ay yaşadığını ve orada havale yapmanın bile oldukça zor olduğunu söyleyen Mallers, Bitcoin benimsenmesinin bundan dolayı kolay olacağını ifade etti.
“…
El Salvador’un aktif nüfusunun %70’inden fazlasının banka hesabı yok. Finansal sistemde değiller. Benden bir plan yazmama yardım etmemi istediler ve Bitcoin’i birinci sınıf bir para birimi olarak gördüklerini ve bu insanlara yardım etmek için bir Bitcoin planı oluşturmamız gerektiğini söylediler.”
Bazı ülkeler Bitcoin’e karşı oldukça net ve sert tavırlar alırken, bazı ülkeler ise bu alana daha ılımlı yaklaşıyorlar. Ancak El Salvador Bitcoin’i yasal para birimi haline getirerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Bu durum kripto para dünyası açısından oldukça önemli. Bitcoin’in fiat para birimleri ile birlikte var olması, geleneksel finansal sistemin dengelerinin değişmesine neden olabilir. Önümüzdeki süreci hep birlikte göreceğiz.
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