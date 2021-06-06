Bloomberg analisti Mike McGlone: BTC için 100.000 dolar hayal değil

Kripto para piyasasında yine hafif bir düşüş sürerken, Bitcoin de beklenmeyen bir düşüş ile karşı karşıya kaldı. Lider kripto para birimi 40.000 dolar seviyesini test etmeye başladığı anlarda, son 24 saatte %1,2’lik bir geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilme altcoinleri de etkiledi. Ancak mevcut durumda Bloomberg analisti Mike McGlone ‘dan BTC yatırımcılarına olumlu sinyaller geldi.

100.000 dolar görülecek

Ünlü bir analist olan Mike McGlone, yaşanan bu düşüşün beklenenden daha hızlı toparlanacağını belirtti. Ünlü analist, Bitcoin’in fiyatının geçici bir süreliğine daha 40.000 doların altında seyredebileceğini ancak bu durumun yakın bir zamanda değişmesini beklediğini ifade etti. McGlone bundan önce de Bitcoin’in yeni bir rekor kıracağı ifadesinde haklı çıkmıştı.

Bitcoin fiyatı için beklenen 100.000 dolar seviyesinin hayal olmadığını, bu seviyenin görüleceğini açıkladı. Fiyatın 40.000 dolar üzerinde tutunmasının ardından bu yükselişin de beraber geleceğini söyleyen analist, 2021 yılı sonuna kadar 100.000 dolar seviyesine ulaşılmış olacağını düşünüyor. Ona göre Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşması, 20.000 dolara düşmesinden çok daha yüksek bir olasılık taşıyor.

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Bitcoin fiyatı ile ilgili böyle olumlu düşüncelere sahip olan tek kişi McGlone değil. ABD’li dev banka JPMorgan’ın analistlerinden biri olan Nikolaos Panigirtzoglou da bu konuda olumlu görüş belirten isimlerden. Nikolaos Panigirtzoglou, Bitcoin fiyatının 100.000 doları da aşıp 145.000 dolara kadar çıkabileceğinin olası olduğunu fakat bunun oldukça zor da olduğunu ifade ediyor.

Yasal para birimi oluyor

Bildirmiş olduğumuz üzere Bitcoin, tarihinde bir ilke tanıklık ederek bir ülkenin yasal para birimi haline gelecek. El Salvador devlet başkanı Nayip Bukele, bu konu hakkında bir yasa tasarısını kongreye göndereceğini açıkladı. Bu gelişmenin hayata geçmesi halinde Bitcoin fiat para birimlerinin yanında yer alacak. Bu durum kripto para dünyası açısından bir dönüm noktası olabilir.

*Yatırım tavsiyesi içermez.