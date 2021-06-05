El Salvador Bitcoin ‘i yasal para haline getirecek!

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, mayıs ayında Hindistan Covid Yardım Fonu’na ve farklı birkaç ihtiyaç yerine daha kendisine gönderilmiş olan ve o anki değeri milyar dolarları aşan meme tokenları bağışlamıştı. Lex Fridman ile bir konuşma gerçekleştiren Vitalik Buterin bu bağışları nasıl yaptığını anlattı.

Vitalik Buterin, kendisine gönderilmiş meme tokenlar olan Shiba Inu (SHIB), Dogelon Mars (ELON), Akita Inu (AKITA) gibi kripto paraların değerlerinin milyar dolarları bulduğunu görünce, geçtiğimiz mayıs ayında iyi bir amaç için kullanılması hedefiyle bu kripto paraları çeşitli yerlere bağışlamıştı. Bu hareket piyasa tarafından büyük övgü toplamıştı.

Buterin’e gönderilmiş olan bu meme tokenlar, Buterin’in Kanada’da bulunan bir laptopundaki soğuk cüzdandaydı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Kanada’ya gidemeyen Buterin yeni bir laptop aldı ve private keyi ile cüzdanına giriş yaptı.

reklam

Meme tokenlar ile işlemlerine başlayan Vitalik Buterin, bu süreçte yaşadığı stresi ifade etti. Ayrıca elindeki tokenların kağıt üzerinde 7 milyar dolar ettiğini fakat piyasada yeteri kadar likit olmadığından dolayı bunların ne kadarını satabileceğinden emin olmadığını söyledi. Ardından ufak miktarlarda sattığı tokenlar ile bağış yaptı.

Dogecoin ile ilgili konuşan Vitalik Buterin, Dogecoin topluluğu ile ilgili herhangi bir sorunu olmadığını, hatta 2016 yılında 25.000 dolarlık DOGE aldığını ve bunları kısa zaman önce de 4.3 milyon dolara satıp bunu GiveDirectly’e bağışladığını ifade etti. Vitalik Buterin Dogecoin için yaptığım en iyi yatırımlardan biriydi ifadesini kullandı.

Buterin, Bitcoin ile ilgili de konuştu. Paradan çok daha fazlası olduğunu söyleyen Buterin, Bitcoin’de en çok etkilendiği konunun merkeziyetsizlik olduğunu açıkladı. Açık ve izin gerektirmeyen bir sistem olmasından dolayı yaratıcısının ortadan kaybolmasına rağmen Bitcoin’in yok olmayışının onu çok etkilediğini söyledi.

Vitalik Buterin, kripto paralar olmadan istediğiniz gibi davranmak zorlaşır ve korkunç şeyler meydana gelebilir şeklindeki düşüncelerini de ifade etti.