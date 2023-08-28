Özel sermaye şirketi Veritas Capital, bir zamanların efsanesi Kanadalı teknoloji devi BlackBerry’yi stratejik bir incelemeden sonra satın almak amacıyla yeni bir teklif sundu. Bu haberin ardından BlackBerry’nin ABD’deki hisseleri yaklaşık yüzde 17 artarak 5,23 dolardan kapandı ve şirketin piyasa değeri 3,1 milyar dolar arttı! Efsanenin satışı için pazarlık başladı!

BlackBerry Veritas Capital’in Yeni Teklifiyle Gündemde!

Reuters’a açıklama yapan bir kaynağa göre, Veritas’ın BlackBerry için tam bir satın alma teklifinde bulunduğu ve diğer olası alıcılarla da görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

BlackBerry, 1984 yılında kurulduğundan bu yana otomotiv ve siber güvenlik alanlarında yazılım geliştiriyor. Özellikle 2000’li yılların başında iş odaklı akıllı telefonlarıyla popülerlik kazanan firma, son dönemde mobil cihaz işini sonlandırarak eski patentlerinden gelir kazanmaya odaklandı.

Geçen yıl, BlackBerry mobil cihazlarla ilgili patentlerini Malikie Innovations Limited’e 900 milyon dolara satmıştı. Ancak daha önce yapılan 600 milyon dolarlık bir anlaşma başarısız olmuştu.

2016’da BlackBerry klasik akıllı telefon üretimini sonlandırdığını duyurdu. O tarihten bu yana firma kendini üst düzey yazılım sağlayıcısı olarak yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Şu an itibariyle şirketin siber güvenlik yazılımına odaklı bir bölüm ve “Nesnelerin İnterneti” (IoT) ürünleri üreten bir bölümü bulunuyor.

Veritas Capital ise hükümete yönelik araçlar ve hizmetler sağlayan şirketleri satın alarak yatırım yapan bir teknoloji yatırımcısı olarak tanınıyor.

Stratejik inceleme sürecinde BlackBerry’ye finansal danışmanlık sağlayan isimler arasında Morgan Stanley ve Perella Weinberg Partners bulunuyor. Yani bu satın alım aslında bizler BlackBerry ismini unutmaya yüz tutsak da iş dünyasının oldukça yakından takip ettiği bir satın alım.

Klavyeli telefonlarla ve iş odaklı telefonlarıyla bir dönem bütün dünya devlerini toprağa gömen BlackBerry için sona gelinmiş gibi görünüyor. Yeni sahiplerinden sonra da BlackBerry büyük ihtimalle yeniden cep telefonu işine girmeyecek ve şu anki çalışmalarını ilerletmeye odaklanacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce efsane telefon işine yeniden girer mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!