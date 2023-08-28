Samsung’un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S23 FE hakkında bir süredir çok fazla sızıntı duyar olduk. Son raporlara göre, Galaxy S23 FE, Eylül ayının sonunda Samsung’un yaklaşan büyük akıllı telefonu olarak tanıtılacak. Şimdiyse Samsung’un dikkat çeken Fan Edition telefonu şirketin destek sayfasında ortaya çıktı. Samsung Kazakistan web sitesinde yer alan destek sayfasının açılmasıyla, Kazakistan’ın bu cihazı alan ilk pazarlardan biri olabileceği düşünülüyor. Tanıtım her an gerçekleşebilir!



Galaxy S23 FE Samsung’un Sonraki Büyük Akıllı Telefonu Olacak!

Son raporlara göre, Galaxy S23 FE, Samsung’un Fan Edition serisinin en yeni canavarı olarak karşımıza çıkacak. Cihazın Eylül ayının sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung ise bu süreçte önemli bir adım atarak Kazakistan’daki resmi web sitesinde cihaz hakkında bir destek sayfası açtı.

Galaxy S23 Fan Edition, Samsung Kazakistan’ın sitesinde SM-S711B/DS model numarasıyla listelendi. Henüz telefonun özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmese de, destek sayfasının yayınlanması bile cihazın piyasaya çıkışının yakın olduğunu gösteriyor. Bu da Kazakistan’ın, Galaxy S23 FE’yi ilk alan pazarlardan biri olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, cihazın farklı varyantları Bluetooth SIG ve Wireless Power Consortium (WPC) veritabanlarında görüldü.

Sızıntılara göre Galaxy S23 FE, Eylül ayının sonlarında piyasaya çıkacak ve 2023’ün son çeyreğinde birçok pazarda satışa sunulacak. Kalan pazarlar ise 2024’ün ilk çeyreğinde cihaza kavuşabilecek. Fan Edition serisinin büyük rağbet gördüğü ülkemiz de cihazın satışa sunulduğu ilk pazarlar arasında yerini alabilir.

Akıllı telefonun teknik özelliklerine dair daha önce çıkan bilgiler, Galaxy S23 FE’nin etkileyici bir cihaz olacağını gösteriyor. Cihazın 120Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Dinamik AMOLED ekranı bulunacak. Yeni canavarın gücünü satışa sunulduğu pazara göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 yonga setinden alması bekleniyor.

Burada Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 işlemci tercihi dikkat çekiyor. Bu işlemciler performans konusunda amiral gemilerine yakışır bir performans gösterseler de pil verimliliğinde sınıfta kalmışlardı. Samsung’un bu sorunu pek de çözemediğini Galaxy S22 serisinden biliyoruz. S23 FE de önceki Fan Edition gibi düşük pil ömrü sorunuyla gelebilir. Yine de bunu cihazı incelemeden karara bağlamak zor.

Kamera performansı da Galaxy S23 FE’nin dikkat çeken özellikleri arasında. 50 megapiksel birincil kameranın yanı sıra 8 megapiksel ikincil kamera ve 12 megapiksel telefoto kamera içeren üçlü arka kamera kurulumu ile kullanıcıların yüksek kalitede fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyacak.

Özçekimler için 10 megapiksel ön kameranın bulunacağı belirtiliyor. Cihaz, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile çalışacak ve 5 yıllık güvenlik yaması desteğiyle birlikte 4 yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemelerini alacak.

Cihazın enerji ihtiyacını 25W kablolu şarj ve kablosuz şarj destekleyen 4.500mAh pil karşılayacak. Galaxy S23 FE’nin Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yakın çıkış tarihi, meraklıları için heyecan verici bir bekleyiş oluşturuyor.

Özellikle piyasadaki diğer alternatifler göz önüne alındığında, Galaxy S23 FE’nin fiyatının ne olacağı büyük önem taşıyor. Samsung, fiyat konusunda akıllı bir strateji belirlemeli ve tüketicilere iyi bir değer sunarak başarılı olmayı hedeflemeli. Yakın gelecekte, Galaxy S23 FE’nin fiyatıyla ilgili daha fazla detaya sahip olacağız.

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