Bir dönem telefon sektörünün öncülerinden olan ancak şu sıralar esamesi okunmayan BlackBerry'nin ibretlik hikayesi film oluyor. Teknoloji severlerin heyecanla beklediği filmin ilk fragmanı yayınlandı!



BlackBerry’nin Yükselişi ve Düşüşü Anlatılıyor!

Telefon meraklıları için harika bir okuma kitabı olan 2015 tarihli “Losing the Signal” kitabından uyarlanan ve firmanın ani çakılışını konu alan film, 12 Mayıs’ta sinemada gösterime girecek. Filmde It’s Always Sunny in Philadelphia’dan Glenn Howerton eş CEO Jim Balsillie rolünde, Kanadalı aktör Jay Baruchel ise diğer eş CEO Mike Lazaridis rolünde yer alıyor.

BlackBerry, her iş insanının sahip olması gereken bir mobil e-posta cihazına dönüşerek büyük bir ün ve servet kazandı. Şirket, kazandığı parayla kısa sürede akıllı telefonlar üretmeye başladı. Dokunmatik ekranlar piyasaya çıkmadan önce BlackBerry cihazları fiziksel klavyeleriyle tanınıyordu.

Ancak Steve Jobs 9 Ocak 2007’de Macworld’de iPhone’un tanıtımını yaptığında, bu BlackBerry cephesi için sonun başlangıcı oldu. Bu tarihi an, BlackBerry adlı filmin fragmanında da yer alıyor. iPhone’un ardından kendine ait bir dokunmatik ekranlı telefon üretme baskısını hisseden BlackBerry, Kasım 2008’de Storm’u piyasaya sürdü.

ABD’li operatör firması olan Verizon’a özel olan bu telefon Verizon’a çok para kazandırdı ama bu cihaz şimdiye kadar yapılmış en hatalı telefondu. Verizon’dan satın alınan her birim iade edilmek zorunda kaldı. Sanal klavyenin kullanıcılara fiziksel bir düğmeye basma hissini vermesi gerekiyordu ancak BlackBerry bunu başaramadı.

BlackBerry telefonu devam modeliyle geliştirdi, ancak o zamana kadar Motorola DROID ve Android akıllı telefonlar, iPhone’un ilk gerçek rakibi haline gelmişti. BlackBerry, yıllarca başarısız denemeler yaptıktan sonra nihayet Android’e yöneldi ve böylece tamamen yeni ve istenilen uygulamalarla dolu bir uygulama mağazası sunabildi.

Ancak firma, Android ekosistemine çok geç girdiği için burada da şansı yaver gitmedi ve gizlilik odaklı akıllı telefon BlackBerry PRIV şirketin kendisi tarafından tasarlanan ve üretilen son BlackBerry olarak tozlu raflardaki yerini aldı.

Kısa süre sonra BlackBerry adını Çinli telefon üreticisi TCL’e lisansladı ve KEYOne ve Key2 piyasaya sürüldü. Bu proje de başarısız olunca, TCL sonunda lisansının sona ermesine izin verdi. Bunun ardından, Onward Mobility adlı pek tanınmamış bir şirket 5G özellikli bir BlackBerry yaratacağını duyurdu. Ancak Onward Mobility daha cihazı üretemeden, BlackBerry telefonların ölümünü doğrulayarak pazardan çekildi.

Film BlackBerry’nin hikayesinde o kadar ileri gitmeyecek ve şirketin bir siber güvenlik firması olarak yeniden doğuşuna da değinmeyecek. Filmde BlackBerry’nin işadamları için nasıl olmazsa olmaz bir cihaz haline geldiğini, akıllı telefon pazarında elde ettiği başarıyı, dokunmatik ekranlı iPhone’un piyasaya sürülmesinin ardından gelen çöküşün yaşandığı süreç yer alacak.

