Yönetmen Mike Pecci, bir korku filmi olan 12 KM filmini seyirciyle paylaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem seçti. Senaristliğini de Mike Pecci’nin üstlendiği ve buz pateni yaparken düşüp kafatasını kırdıktan sonraki iyileşme sürecinde yazdığı filmi izleyebilmek için kendisinden izin almanız gerekiyor!

Mike Pecci’ye En Sevdiğiniz 3 Korku Filmini Söylemeniz Gerekiyor!

Yönetmen ve senarist Mike Pecci’ye Instagram’dan mesaj atmanız ve en sevdiğiniz 3 korku filmini paylaşmanız gerekiyor. Eğer Pecci cevabınızı beğenirse filmi izleyebilmeniz için size bir internet sitesi bağlantısı ve bir şifre gönderiyor. Böylelikle filmi izlemeye hak kazanıyorsunuz.

1980’lerin Rusya’sında geçen filmde, bir grup bilim insanı ve sondaj ekibi insanoğlunun bildiği en derin çukuru kazıyor. Uçurumdan çıkarılan bir varlık, onları en büyük korkularıyla yüz yüze getiriyor. 1984 yılında Rusya’nın Kola Yarımadası’ndaki bir sondaj istasyonu, gizemli bir bilimsel projenin parçası olarak Dünya’nın 12 kilometre derinine inmeyi başarmıştır.

Ancak proje tam amacına ulaşmak üzereyken, projenin yaratıcısının oğlu Eduard (Ara Woland) projeyi durdurmak için gelir. Profesör Mihailov’un (Ernst Zorin) ise buna hiç tahammülü yoktur ve projeyi ne pahasına olursa olsun tamamlamaya kararlıdır.

Uzun metraj filmler için bir konseptmiş gibi hissettiren 27 dakikalık bir kısa film olan 12 Kilometre korku filmleri arasında özel bir yere sahip. Film bir Amerikan filmi olmasına rağmen diyalogların tamamı Rusça ve İngilizce altyazılı. Filmin bazı sahneleri, Tarkovski’nin Solaris’i çekerken kullandığı türden Sovyet yapımı lenslerle çekilmiş.

Aynı zamanda fotoğrafçılık da yapan Mike Pecci, yaratığı gösteren sahneleri oluşturmak için doğa fotoğrafçısı Linden Gledhill ile birlikte çalıştı. Dünyanın derinliklerinden gelen bir canavar duygusunu yaratmak için filmde oldukça büyük bir çaba var.

İlginizi Çekebilir: Netflix’te Mart Ayında İzleyebileceğiniz En İyi 5 Film!

Film dünyasının en ilginçleri arasında yer alan ve sanatsal açıdan izleyen herkesin ağzını açık bırakan filmi bizler de çok merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 12 KM filmini izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!