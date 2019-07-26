Black Shark 2 Pro görüntüleri ve Antutu skoru ortaya çıktı

Xiaomi’nin oyunculara özel çıkarmış olduğu markasının yeni ürünü Black Shark 2 Pro 30 temmuz tarihinde tanıtılacak. Bir önceki modelin ufak güncelleme aldığı modelin detaylarına birlikte bakalım.

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Black Shark 2 bu yıl tanıtılmış ve oyuncu telefonu özelliğini korurken kamera ve ekran konusunda oldukça üst seviye deneyim yaşatıyordu. Yılımızın en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 855 ile gelen model Full HD+ ekran ile birlikte geliyordu. Bu ekranın altında parmak izi okuyucusunu da görmekteyiz. Telefonun belki de en büyük dezavantajlarından birisi olan ekran tazeleme hızı yalnızca 60hz ile sınırlı. O zamanın rakipleri olan Razer Phone 2 ve Nubia Red Magic 3’e göre oldukça geri kalan bu ekran oyuncular için hoş karşılanmamıştı.

Önümüzdeki günlerde çıkacak olan Black Shark 2 Pro modeli bir önceki model ile benzer tasarım dilini kullanıyor ve benzer donanım özelliklerini taşıyor. Tasarımsal olarak arka tarafta değişen ilk kısım orta tarafta yer alıyor. Önceki modelde yalnızca Black Shark logounun içinde yer alan RGB ışıklandırma bu modelde yer alan yeşil çizgilerin üstünde yer alıyor. Bu kısmın cam olması kablosuz şarj teknolojisinin de yer alabileceği anlamına geliyor.

Onun haricinde tasarımında herhangi bir fark bulunmayan modelin eleştirileceği nokta yine ekrana çıkıyor. Geçtiğimiz gün tanıtılan ROG Phone 2 modelinin de ekranı 120hz tazeleme hızında olduğu için geride kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Black Shark 2 Pro ne kadar güçlü?

Geçtiğimiz günlerde Geekbench Skorunun sızdığı modelin bu sefer Antutu skoru sızmış durumda. Bu sonuca göre bir önceki modele göre farkı oldukça net anlaşılıyor. Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alan modelin 405.598 skorunu elde ediyor. Bir önceki model Black Shark 2 367,354 puan ile tanıtılmıştı. Snapdragon 855, kendisinden %15 daha güçlü işlemci işlemci hızına sahip olan 855 Plus aynı grafik birimini kullanıyor. Bu skor yalnızca iki cihaz arasındaki farkı değil Snapdragon 855 işlemcisinin almış olduğu güncellemenin sonucunu da ortaya koyuyor.

Diğer özellikleri arasında hiçbir fark bulunmayan modelin tepedeki seçenekleri arasında 12 GB Ram ve 256 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Önceki modele ait olan Joystick ve diğer araçlar da aynı şekilde kullanılmaya devam edilecek

Black Shark’ın ilk modelini ülkemizde satıldığını görmüştük. Helo ve ikinci jenerasyonunu görmediğimiz için bu modelin ülkemizde satılacağını büyük bir olasılıkla söyleyemeyiz.