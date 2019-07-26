Cuma Raporu #60: Türk Telekom internet fiyatları, Honor 9X ve dahası

Cuma Raporu #60: Türk Telekom internet fiyatları, Honor 9X ve dahası

26 Temmuz, 2019 Cuma Raporu, VİDEO 0 yorum

Cuma Raporu #60 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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