Bitcoin madencilik zorluğu %5 düştü!

Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından geriledi. Bitcoin madenciliğinin Çin’in belirli bölgelerde durdurulmasının ardından, Bitcoin madencilik zorluğu da %5 düştü.

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Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından %5’lik düşüş yaşıyor. Zincir üstü veriler, Bitcoin madencilik zorluğunun ocak ayından beri görülmemiş olan 19.93 trilyona gerilediğini ortaya koyuyor. Madencilik zorluğu, BTC fiyatının yükselmesi ile beraber yoğunlaşan madencilik faaliyetleri nedeniyle 13 Mayıs günü 25.05 trilyona çıkmıştı. Ardından 20 Mayıs günü yapılan ayarlamada %16 düşüş görülmüştü. 2014 yılından beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Dün ise yeniden ayarlanan zorluk %5 düşerek 19.93 trilyon oldu. Eğer mevcut madencilik faaliyetleri değişmezse, iki hafta sonra zorluk yeniden %5.43’lük düşüş yaşayacak.

Bitcoin madencilik zorluğu, ağın dalgalı hash oranına rağmen blokların eşit şekilde üretilmesini sağlamaya çalışır. İki haftada bir, değişen hash oranlarına göre otomatik olarak yeniden ayarlanır ve madencilik sürecini daha zor ya da daha kolay bir hale getirir.

Bitcoin ve Bitcoin madenciliğine yönelik Çin’den gelen olumsuz haberler ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki madencilik faaliyetleri durduruldu. Bilindiği üzere Çin, Bitcoin madenciliği konusunda lider bir konumdaydı. Çin’in Xinjiang bölgesindeki madencilerin operasyonlarını durdurma kararı almalarının ardından, Çin’de bulunan büyük madencilik havuzlarının hash oranında %20’den fazla düşüş yaşandı.

Bunun yanında Bitcoin fiyatında uzun zamandan sonra sevindirici yükselişler yaşanıyor. Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini yeniden kabul edebileceği zamana yönelik bir açıklama yaptı ve BTC fiyatını yükseltti. Musk, Tesla’nın yeniden BTC kabul edebilmesi için Bitcoin madencilerinin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması gerektiğini söyledi. Yani Tesla’nın yeniden BTC ödemesi kabul etme olasılığı sıfır değil. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı son zamanlarda sık şekilde kaygıyla dile getirilen bir konu.