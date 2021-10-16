Bitcoin ETF Gelişmeleri Kripto Parayı 63 Bin Dolara Taşıdı!

Lider kripto para birimi aylardır bulunduğu düşük seviyelerden kurtulmaya ve 64 bin dolarlık rekor seviyesine doğru koşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün, aylar sonra yeniden 60 bin dolar seviyesine ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin bugün de 63 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Lider kripto paranın bu yükselişi, SEC’in Bitcoin ETF onayı ile paralel yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ProShares Bitcoin Vadeli ETF’sine onay verdi. Buna göre ProShares ETF, pazartesi günü işlemlere açılacak.

Yalnızca üç gün önce lider kripto para birimi BTC 58.000 dolar seviyesinde tutunamamasının ardından 55.000 doların altına düştü. Ancak durum, takip eden günlerde hızla değişti ve BTC kuzeye, birkaç ayın en yüksek seviyelerine doğru yöneldi. İlk başta, Bitcoin bir kez daha 58.000 dolara yaklaştı ve birkaç denemeden sonra kararlı bir şekilde üstesinden gelmeyi başardı. Bu yükseliş, Bitcoin ETF gelişmelerinin olumlu seyir izlemesiyle beraber geldi.

Bu sefer, Bitcoin 60.000 doların üzerine çıktı ve tırmanışını sürdürmeye devam ediyor. Lider kripto varlık saatler önce 63.000 seviyesine çıkarak nisan ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.800 dolardan kabaca %3 uzağa yaklaştı.

63 bin doların ardından hafif bir geri çekilme yaşayan Bitcoin fiyatı yazı sırasında 60 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Lider kripto paranın son 7 gün içerisindeki kazancı %11’den fazla.

Altcoinlerin çoğu son zamanlarda Bitcoin’e karşı bir miktar zemin kaybetti, ancak hala dolar karşısında yeşilde iyi durumdalar. Ethereum günler önce 3.500 doların altına düştü, ancak şu anda neredeyse 3.900 dolardan işlem görüyor.

Binance Coin (%3,5), Cardano (%1,5), Ripple (%1), Dogecoin (%3,5), Terra (%1) ve Litecoin (%4) 24 saatlik bir ölçekte bazı kazançlar kaydetti. Polkadot da değerini %7,5’lik bir artışla 43 doların üzerine çıkardı. Solana, dünden bu yana büyük bir fiyat düşüşü yaşayan ilk 10 kripto para oldu ve %3’lük bir düşüşle 160 doların altına düştü.