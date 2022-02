Bitcoin 50 Günlük Hareketli Ortalamanın Üzerindeki Yerini Koruyor!

Bitcoin fiyatı son 24 saatte bir miktar değer kaybetmesine rağmen 50 günlük hareketli ortalamanın (MA) üzerindeki yerini korumaya devam ediyor.

2022 yılına oldukça kötü bir performans ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, 70 bin dolar seviyesindeki rekorunun ardından bir hayli düşüş yaşayarak ciddi bir gerilemeye girdi. Ayı piyasasına kapı aralayan BTC, toparlanma hareketi elde etmeye çalışıyor. Hala zirvesinden oldukça uzak olsa da, fiyat, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki yerini koruyor ve bu stabilize yatırımcılar için bir yükseliş trendi umudu taşıyor.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin fiyatı gün içi işlemlerde %5,27 düşüş yaşadı ve yazı sırasında 42.750 dolardan işlem görüyor. Ancak Piyasa analisti Lark Davis, BTC fiyatının hala 50 günlük MA’nın üzerinde işlem görmesine dayanarak yükseliş testi yaptığına inanıyor. Davis daha önce 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki fiyatın yükseliş olduğunu belirtmişti ancak bunun uygulanabilirliği FED tarafından planlanan faiz artırımına bağlıydı. Analist, attığı bir tweet ile şunları söyledi:

#bitcoin bounced off of support and is still above the 50 day MA 😎

Bullish retest pic.twitter.com/vko7R2hl8o

— Lark Davis (@TheCryptoLark) February 11, 2022