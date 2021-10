Bitcoin 50.000 Doları Yeniden Aştı! Beklentiler Ne Yönde?

Lider kripto para birimi Bitcoin 7 Eylül tarihinden bu yana ilk kez 50.000 dolar seviyesini aştı ve yükselişin “uptober” başlangıcına işaret etti. Bitcoin, 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmak için son 24 saatte %5’ten fazla arttı. Eylül ayı, piyasanın geri kalanıyla birlikte en iyi kripto para biriminin de ayın başından bu yana değerinin %20’sinden fazlasını kaybettiği bir düşüş ayı olmuştu.

BTC fiyatı 50 bin dolar altında konsolide olurken, zincir içi analiz güçlü bir yükseliş momentumu gösterdi. Piyasa analisti Rekt Capital, Bitcoin fiyatının yükseliş momentumuna işaret eden 21 Günlük EMA’nın üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti. Böylece tahmin edildiği gibi ekim, bu yılın geri kalanında devam edebilecek bir yükseliş notu ile başladı.

#BTC is comfortably above the 21-week EMA, a valuable time-tested Bull Market indicator for Bitcoin$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/vqplwwPvz5

— Rekt Capital (@rektcapital) October 5, 2021