Kripto Para
Bitcoin 50.000 Doları Yeniden Aştı! Beklentiler Ne Yönde?
Lider kripto para birimi Bitcoin 7 Eylül tarihinden bu yana ilk kez 50.000 dolar seviyesini aştı ve yükselişin “uptober” başlangıcına işaret etti. Bitcoin, 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmak için son 24 saatte %5’ten fazla arttı. Eylül ayı, piyasanın geri kalanıyla birlikte en iyi kripto para biriminin de ayın başından bu yana değerinin %20’sinden fazlasını kaybettiği bir düşüş ayı olmuştu.
BTC fiyatı 50 bin dolar altında konsolide olurken, zincir içi analiz güçlü bir yükseliş momentumu gösterdi. Piyasa analisti Rekt Capital, Bitcoin fiyatının yükseliş momentumuna işaret eden 21 Günlük EMA’nın üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti. Böylece tahmin edildiği gibi ekim, bu yılın geri kalanında devam edebilecek bir yükseliş notu ile başladı.
#BTC is comfortably above the 21-week EMA, a valuable time-tested Bull Market indicator for Bitcoin$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/vqplwwPvz5
— Rekt Capital (@rektcapital) October 5, 2021
Merkezi borsalardaki Bitcoin arzı, başka bir satış olasılığını önemli ölçüde azaltan 30 ayın en düşük seviyesine düştüğü için fiyat artışı da bekleniyordu. Pek çok piyasa uzmanı, herhangi bir büyük satışın boğa koşusunu mahvetmemesi durumunda Bitcoin’in bu yılın sonuna kadar hala 100.000 dolara ulaşabileceğine inanıyor.
Bitcoin şu anda 50 bin doların üzerindeki konumunu sağlamlaştırmaya ve bir sonraki 55.000 dolarlık fiyat bariyerini başlatmadan önce güçlü bir destek haline getirmeye çalışıyor. Geleneksel piyasalar, Çin’in Evergrande başarısızlığının tetikleyebileceği emlak sektöründeki yüksek enflasyon ve gerilemeye hazırlanırken, son çeyrek BTC için çok önemli olabilir.
Bitcoin, bir sonraki hamle ile 52 bin dolar ile 59,5 bin dolar arasındaki zincir destek bölgesini görebilir ve 55 bin dolara ulaşabilir. 55 bin doların üzerinde bir hamle ise lider kripto para biriminin önceki ATH’si olan 64 bin doların üzerine çıkmasını sağlayabilir. 50 bin doların üzerindeki mevcut hareketiyle Bitcoin’in 900 milyar doların üzerindeki piyasa değeri, Facebook’u geride bırakmış durumda.
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