Geçtiğimiz ay konkordato ilan eden su ve market siparişi uygulaması BiSU, yeniden yapılanma amacıyla DrinkGO A.Ş. ile iş birliği yapma kararı aldı. Bu iş birliği sayesinde kapanan bayilerin tekrar açıldığı bildirildi. Getir gibi firmalara rakip olan BiSU, yeniden sahaya inmiş gibi görünüyor!

BiSU Yeniden Oyuna Girdi!



Nisan ayında konkordato ilan eden BiSU, ekonomik problemlerden etkilenen birçok sektör gibi küresel ekonomik sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşadığını duyurmuştu. Şirket, bu süreci en az hasarla atlatmak için yeniden yapılanma yoluna gitti.

Hızlı market teslimatı hizmetini durduran ancak su siparişi işine devam eden BiSU’dan bugün yeni bir haber geldi. Şirket, Sırma markasının yaratıcılarından olan Dişli ve Karabacak ailelerinin liderliğinde kurulan DrinkGO A.Ş. ile iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Yapılan iş birliği ile hızlı teslimat servisinin Türkiye operasyonları ve maliyetleri yeniden düzenlenecek. Yeni yapılanmada ürünler bayiler aracılığıyla satılacak ve BiSU, siparişler üzerinden komisyon almaya devam edecek.

Bu yeni modelle birlikte kapanan BiSU bayilerinin 21’i tekrar açıldı ve hedefleri bu ay sonuna kadar 40 bayiyi tekrar işler hale getirmek.

BiSU’nun kurucu ortağı ve CEO’su Ergin Üner, yeni bir sayfa açtıklarını ve iş birliğini önemsediklerini belirtti. Hızlı teslimat hizmetlerinin DrinkGO tarafından sağlanacağını vurgulayan Üner, “Pazardaki gücümüzü daha da artırmak için tüm ekibimiz ve enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

BiSU, bir su ve market sipariş uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, akıllı telefonları sayesinde damacana gibi evlerde en sık tüketilen ürünleri anında ya da randevulu şekilde sipariş edebiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce BiSU’nun yeniden oyuna girmesi Getir gibi şirketlerin işlerini etkileyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!