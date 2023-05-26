Canlı yayın platformu Twitch’in kullanıcılarına sunduğu reklamsız deneyim ve ekstra özelliklerle dolu Twitch Turbo aboneliğine zam geldi. ABD’deki kullanıcılar, bu hizmet için artık 11,99 dolar ödeme yapacaklar. Peki, Türkiye’deki kullanıcılar ne kadar ödeyecek?

Dünyanın önde gelen canlı yayın platformlarından Twitch, kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir karar aldı. Platform, reklamları kaldırma ve ekstra özellikler sunan “Twitch Turbo” aboneliğinin fiyatını artırdı. Fiyat artışına rağmen, Turbo aboneliğinin sunduğu avantajlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Daha önce ABD’deki Twitch kullanıcıları, reklamların kaldırılmasının yanı sıra genişletilmiş ifade setleri, kullanıcı adı renkleri, genişletilmiş yayın depolama ve sohbet rozetleri gibi ekstra özellikler sunan Twitch Turbo’ya 8,99 dolar karşılığında abone olabiliyorlardı. Ancak bu durum artık değişti. Bugünden itibaren Twitch Turbo’yu satın almak isteyen kullanıcılar, 11,99 dolar ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Peki, Türkiye’deki Twitch Turbo fiyatı ne kadar?

Twitch yönetimi, Turbo hizmeti için kısmi olarak yerel fiyatlandırma politikası benimsiyor. Türkiye’den hizmeti satın almak isteyen kullanıcılar, dolar üzerinden ödeme yapacaklar; ancak ödeyecekleri tutar ABD’dekinden daha düşük olacak. Bu doğrultuda, Türkiye’de Twitch Turbo aboneliği satın almak isteyen kullanıcıların aylık olarak 6,99 dolar ödemesi gerekmektedir.

Öte yandan, mevcut Twitch Turbo aboneleri, yapılan fiyat değişikliğinden etkilenmeyecekler. Şimdilik, en azından. Kullanıcılara gönderilen bir e-postada, mevcut abonelerin önümüzdeki 3 ay boyunca eski fiyatlardan Turbo avantajlarından yararlanabilecekleri belirtiliyor. Eylül ayında ise, tüm kullanıcılar güncel fiyatlar üzerinden Twitch Turbo aboneliği satın alabilecekler.