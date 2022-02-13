Kripto Para
Bir CryptoPunks NFT Daha Rekor Fiyata Satıldı!
NFT furyasının en popülerlerinden biri olan CryptoPunks’tan rekor bir satış daha geldi. Bir CryptoPunks NFT’si, 8.000 ETH yani 23.7 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu satış, geçtiğimiz haziran ayında belirlenen 11.8 milyon dolarlık önceki CryptoPunks rekor satışını ikiye katladı.
CryptoPunks, şu anki NFT çılgınlığının yıllar öncesine dayanıyor. Larva Labs tarafından Haziran 2017 yılında başlatılmış olan koleksiyon, Ethereum blok zinciri üzerinde bulunuyor. Düzinelerce CryptoPunks, bir milyon dolar değerinde ETH’den daha fazla satmıştı, ancak cumartesi günü koleksiyon, yaklaşık 24 milyon dolarlık bir satışla önceki rekorunu kırdı.
Cumartesi günü, CryptoPunk #5822, 8.000 ETH (veya satış anında yaklaşık 23,7 milyon dolara) değerinde satıldı. Bulut blok zinciri altyapı firması Chain’in CEO’su Deepak Thapliyal, NFT’yi direkt olarak CryptoPunks geliştiricisi Larva Labs’ın kendi çevrimiçi pazarından satın aldı.
— Deepak.eth ⛓ (@dt_chain) February 12, 2022
Bir önceki CryptoPunk satışı, DraftKings’in en büyük hissedarı Shalom Meckenzie tarafından Haziran 2021’de bir Sotheby’s müzayedesinde satın alınan 11.8 milyon dolardı. Thapliyal, CryptoPunk için ödeme yapmak için DeFi protokolü Bileşik Finans aracılığıyla kaldıraç kullandığını tweetledi ve şu ifadeleri kullandı:
“Bileşik Finans sayesinde, bunu satın alırken hala ETH’yi tutabiliyorum.”
Cumartesi günkü satışta, şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı dördüncü NFT satışı gerçekleşmiş olsa da, Beeple’ın “Everydays: The First 5,000 Days” isimli NFT’si 69.3 milyon dolar ile hala NFT satış rekorunu elinde tutuyor.
Satlan yeni Punk, en nadir avatar türü olan uzaylıya sahip. 10.000 Avatarın tüm koleksiyonundan yalnızca dokuz CryptoPunks uzaylıdır. Bu özel punk en son Temmuz 2017’de 8 ETH’ye (o sırada 1.600 doların biraz üzerinde) satılmıştı.
Cumartesi günkü satışta, şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı dördüncü NFT satışı gerçekleşmiş olsa da Beeple’ın “Everydays: The First 5,000 Days” isimli NFT’si 69.3 milyon dolar ile hala NFT satış rekorunu elinde tutmakta.
POCO M4 Pro 5G Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Bir CryptoPunks NFT Daha Rekor Fiyata Satıldı!
James Webb Uzay Teleskobu’ndan İlk Görüntü Geldi!
Intel Özel Blockchain Çipleri Üretecek!
Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
GIGABYTE RADEON RX 6500 XT | 5000 TL ama 4 GB?!
Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
General Mobile GM 21 Pro vs GM 22 Pro | Pro’ların Savaşı !
Metaverse Nedir? | Balon Mu, Gerçek Mi?
Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
GIGABYTE RADEON RX 6500 XT | 5000 TL ama 4 GB?!
Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
General Mobile GM 21 Pro vs GM 22 Pro | Pro’ların Savaşı !
Metaverse Nedir? | Balon Mu, Gerçek Mi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.