Bir CryptoPunks NFT Daha Rekor Fiyata Satıldı!

NFT furyasının en popülerlerinden biri olan CryptoPunks’tan rekor bir satış daha geldi. Bir CryptoPunks NFT’si, 8.000 ETH yani 23.7 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu satış, geçtiğimiz haziran ayında belirlenen 11.8 milyon dolarlık önceki CryptoPunks rekor satışını ikiye katladı.

CryptoPunks, şu anki NFT çılgınlığının yıllar öncesine dayanıyor. Larva Labs tarafından Haziran 2017 yılında başlatılmış olan koleksiyon, Ethereum blok zinciri üzerinde bulunuyor. Düzinelerce CryptoPunks, bir milyon dolar değerinde ETH’den daha fazla satmıştı, ancak cumartesi günü koleksiyon, yaklaşık 24 milyon dolarlık bir satışla önceki rekorunu kırdı.

Cumartesi günü, CryptoPunk #5822, 8.000 ETH (veya satış anında yaklaşık 23,7 milyon dolara) değerinde satıldı. Bulut blok zinciri altyapı firması Chain’in CEO’su Deepak Thapliyal, NFT’yi direkt olarak CryptoPunks geliştiricisi Larva Labs’ın kendi çevrimiçi pazarından satın aldı.

Bir önceki CryptoPunk satışı, DraftKings’in en büyük hissedarı Shalom Meckenzie tarafından Haziran 2021’de bir Sotheby’s müzayedesinde satın alınan 11.8 milyon dolardı. Thapliyal, CryptoPunk için ödeme yapmak için DeFi protokolü Bileşik Finans aracılığıyla kaldıraç kullandığını tweetledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bileşik Finans sayesinde, bunu satın alırken hala ETH’yi tutabiliyorum.”

Cumartesi günkü satışta, şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı dördüncü NFT satışı gerçekleşmiş olsa da, Beeple’ın “Everydays: The First 5,000 Days” isimli NFT’si 69.3 milyon dolar ile hala NFT satış rekorunu elinde tutuyor.

Satlan yeni Punk, en nadir avatar türü olan uzaylıya sahip. 10.000 Avatarın tüm koleksiyonundan yalnızca dokuz CryptoPunks uzaylıdır. Bu özel punk en son Temmuz 2017’de 8 ETH’ye (o sırada 1.600 doların biraz üzerinde) satılmıştı.

Cumartesi günkü satışta, şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı dördüncü NFT satışı gerçekleşmiş olsa da Beeple’ın “Everydays: The First 5,000 Days” isimli NFT’si 69.3 milyon dolar ile hala NFT satış rekorunu elinde tutmakta.