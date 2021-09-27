Binance, Singapur’daki Faaliyetlerini Sonlandırıyor

Binance, Singapur’daki müşterilerine sunduğu servislere getirdiği kısıtlamaları duyurdu. Getirilen bu kısıtlama ve yasakların özellikle dev kripto para alım satım platformu Binance için uygulanan ve sürekli büyüyen regülasyon baskılarına karşı alındığı açıklandı.

26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Singapur’daki Binance kullanıcılarının Binance.com tarafından sunulan bazı hizmetlere erişiminin kaldırılacağı açıklandı. Yapılan değişiklikler bugün itibariyle resmi kanallardan ayrıntılı olarak duyuruldu.

Kısıtlanan hizmetler arasında itibari para yatırma hizmeti, kripto paraların spot ticaretleri, itibari para kanalları ve likidite havuzları aracılığıyla kripto paraların satın alınması gibi servisler yer alıyor. Binance yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Uyumluluklara olan bağlılığımız ile Düzenlenmiş Ödeme Hizmetleriyle bağlantılı olarak Singapur’daki kullanıcılara kısıtlamalar getireceğiz.”

Binance, açıklamasında ayrıca Singapur’daki kullanıcılarına “potansiyel alım satım sorunlarını önlemek” için 26 Ekim 04:00 AM UTC tarihinden itibaren tüm alım satımlarını sonlandırmalarını, itibari paralarını çekmelerini ve kazandıkları tokenları almalarını önerdi.

Kripto para alım satım platformu Binance, geçtiğimiz aylarda Singapur da dahil olmak üzere bazı ülkelerde bir takım mevzuat anlaşmazlıklarına maruz kaldı. Ağustos ayında Singapur’un finansal servisleri düzenleyici kurumu Binance’in Singapur kayıtlı tüzel kişiliği Binance Asya Hizmetleri’nin, yargı merciinden lisanslarını henüz almadığını söyledi.

Firma, geçici olarak Ödeme Hizmetleri Yasası altında lisans gerekliliğinden muaf tutuluyordu. Firmanın geçici olarak muaf tutulması ülkedeki düzenleyicilerin geçmişe dönük olarak firmanın lisans başvurusunu incelediği geçiş sürecinde geçerliydi. Ve o zamanlar ülkedeki finansal hizmetleri düzenleyen kurum diğer ülkelerin attığı adımları takip ettiklerini ve başvuru sahibine uygun bir aksiyon da kendilerinin alacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan 1 ay sonra da düzenleyici kurum, Binance’i Yatırımcı Uyarı Listesi’ne ekleyerek firmanın ülkede varlığını sürdürmek için gereken lisanslara sahip olmadığını söyledi.

Binance başka ülkelerde de regülasyonlarla uğraşıyor. Birleşik Krallık, Cayman Adaları, İtalya, Hollanda, Güney Afrika, Malezya ve Japonya gibi ülkeler Binance firmasına sıkı kurallar ve yasaklar getiriyorlar. Bu ülkeler arasına kısaca CZ olarak tanınan Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun yaşadığı ülke olan Singapur da eklendi. Binance’in Singapur’da hangi faaliyetlerine devam edebileceği henüz net olarak bilinmiyor. Yine de Binance ülkelere uyumluluk sağlama konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla bağlantılı haberlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.