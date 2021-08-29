Giyilebilir Teknoloji
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Xiaomi’nin giyilebilen teknolojiler ve ürünler konusundaki pazar payını herkes çok iyi biliyor diye düşünüyoruz. Özellikle akıllı saatler ve akıllı bileklikler bu konuda tüketiciler tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.
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Daha hafif, kullanımı daha kolay ve daha uzun pil ömrü sunmasıyla Mi Band birçok insan tarafından akıllı saatlere tercih ediliyor. Peki Mi Band’i daha aktif ve etkili bir şekilde kullanmanın yolları nelerdir? Bu videoda bilinmeyen 5 Mi Band 6 özelliğini anlatıyoruz.
00:00 Giriş
00:50 Etkinliği Sapta Özelliği
02:06 Arka Plan Kişiselleştirme
03:40 Titreşim Kişiselleştirme
05:14 Pomodoro Sayacı
06:36 Bileklik Kilitleme
07:40 Bonus
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!
Apple‘ın yeni modelleri iPhone 13 ve AirPods 3‘ün ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı. İşte iPhone 13 ve AirPods 3’ün satışa sunulma tarihleri.
Yeni modellerini tanıtmaya hazırlanan Apple, iPhone 13 modelleri ile uzun süredir gündemde. Hakkında birçok sızıntı aldığımız iPhone 13 modelleri artık resmi olarak tanıtılmak için gün sayıyor. Son gelen bilgilere göre 14 Eylül tarihinde tanıtılacak olan iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihi de ortaya çıktı. İşte Apple‘ın yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 3’ün ve iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihleri.
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iPhone 13 ve AirPods 3 ne zaman satışa sunulacak?
Geçtiğimiz yılın sonlarında iPhone 12 ailesinin tanıtan ve satışa sunan Apple, hem yeniliklerle dolu bir iPhone modelini tanıttı, hem de ürün gamını genişletmiş oldu. Şimdi iPhone 13 ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, lansmanın yaklaştığını pek gizli tutamıyor. 14 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini bildiğimiz bir lansman ile iPhone 13 ailesini ve AirPods 3 modelini tanıtacak olan Apple, lansmanın ardından cihazları satışa sunacak. Peki ne zaman?
Çin’de bir e-ticaret uygulamasında tespit edilen veriler sayesinde iPhone 13 modellerinin ve AirPods 3‘ün satışa sunulma tarihleri ortaya çıktı. E-ticaret sitesindeki verilere göre 17 Eylül‘de satışa sunulacak olan iPhone 13 modelleri, AirPods 3 ile aynı tarihte satılmayacak. iPhone 13 ailesi raflarda yerini aldıktan yaklaşık iki hafta sonra satılacak olan AirPods 3, 30 Eylül‘de satın alınabilir olacak.
Genellikle Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini satışa sunan Apple, hatırlarsanız iPhone 12’yi Kasım’da satışa sunmuştu. Görünüşe göre tekrardan aynı düzene dönen Apple, Çin’de ortaya çıkan verilere göre 17 Eylül‘de iPhone 13 ailesini satışa sunacak. Hemen ardından 30 Eylül‘de Apple‘ın sevilen kablosuz kulaklık modelinin yeni versiyonu da AirPods 3 TWS satışta olacak.
Apple‘ın yeni kulaklığı AirPods 3 TWS ile gerçekten ilgi çekeceği aşikar. Keza yıllardır sevilen bir model olan AirPods, yeni modeli ile epey satacaktır. Öte yandan A15 Bionic isimli bir işlemciden gücünü alacak olan iPhone 13 ailesi de şimdiden herkesin dilinde.
Performansı ve beklenen yeni özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran iPhone 13 ailesi bakalım gerçekten bu tarihte satışa sunulacak mı? Sizce Apple yeni modelleri ile pazarda nasıl bir yer edinecek? iPhone 13 modellerinin satışları iPhone 12’yi geride bırakabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
OPPO ülkemizde kısa süre içerisinde en çok sevilen markalardan bir tanesi olmayı başardı. Yerli üretime de geçen marka her geçen gün ürün gamına yenilerini ekliyor. Biz de OPPO’nun ürünlerinden oluşturduğumuz ekosistemin nasıl işlediğini ve kullanıcıya kattığı değerleri bu videoda anlatmak istedik.
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Ekosistemimizi OPPO’nun orta segmentte yer alan telefonlarından A54, giyilebilir teknolojiler tarafında OPPO’dan ilk defa gördüğümüz bileklik modeli OPPO Band ve kulaklık tarafında Enco ailesinde Enco Air ile tamamlamış olduk.
Genel itibariyle OPPO ekosisteminin başarılı bir şekilde uyum sağladığını gözlemlerken bu uyum içerisinde çalışan ürünlerin pil tarafında da cimri bir şekilde ilerlediklerini görmüş olduk. Özellikle OPPO A54’ün içerisinde bulunan 5000 mAh büyüklüğündeki bataryanın gün boyu yoğun kullanım (sosyal medya, ve kamera kullanımı) sürecinden başarı ile çıktığını ve 2 günlük bir pil ömrü vadettiğini gözlemledik.
Ek olarak OPPO Band’in tüm fonksiyonlarının (titreşim yoğunluğu, parlaklık, sağlık takibi araçları vb.) maksimum ayarlarda olmasına rağmen pilinin bir gün boyunca sadece %12 gibi bir pil kullanımının olması tam şarj ile size 5 gün civarında pil ömrü sunuyor. Müzik kontrolü, uyku takibi ve yardımcısı, stres ölçümü, spO2 ölçümü gibi özelliklerin tamamını da bu 5 gün içerisinde aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca Enco Air’in silikonsuz, kulağınızı acıtmayan yapısı sayesinde müzik dinleme keyfini de yaşayabiliyorsunuz. 80ms düşük gecikme süresi ile dinlediğiniz müzikler, izlediğiniz film ve diziler daha keyifli hale geliyor. Ek olarak müzik kalitesinde basslar ve tizleri ayırt etmek çok kolayken vokalistin sesini ne net bir şekilde alabilmek mümkün.
Eğer sizde Eren’in yaptığı ekosisteme Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz; https://app.hps.im/d7ct/12562f73https://app.hps.im/d7ct/12562f73
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