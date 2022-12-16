Sekiz yıl önce keşfedilen bir çift dış gezegenle ilgilenen araştırmacılar şimdi bu gök cisimlerinin su dünyaları olabileceğine inanıyor. Söz konusu gezegenler, Kepler-138c ve d, Lyra olarak bilinen bir takımyıldızında Dünya’dan yaklaşık 218 ışık yılı uzaklıkta kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Bu gezegenler ilk olarak 2014 yılında NASA’nın Kepler uzay teleskobu tarafından üçüncü bir gezegen olan Kepler-138b ile birlikte tespit edildi.

Montréal Üniversitesi’nden araştırmacılar birkaç yıl sonra Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarını kullanarak gezegen sistemi hakkında daha fazla bilgi edinme umuduyla yeniden gözlem yapmaya karar verdiler. Bu bahis sonuç vermiş gibi görünüyor.

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Ekip uzak dünyalarda suyun varlığını doğrudan tespit edememiş olsa da, diğer kanıtlar bu olasılığa işaret ediyor.

C ve D gezegenleri bizim gezegenimizin üç katından daha fazla hacme sahip olmalarına rağmen kütleleri sadece iki kat daha büyük, bu da yoğunluklarını Dünya’nınkinden çok daha düşük yapıyor. Bu da gezegenlerin hacminin yarısının muhtemelen kayadan daha hafif ancak helyum ya da hidrojen gibi gazlardan daha ağır maddelerden oluştuğunu göstermektedir. Bu da suyu çok gerçek bir aday olarak bırakıyor.

Ekibi yöneten Montréal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü’nden (iREx) doktora öğrencisi Caroline Piaulet, “Jüpiter ve Satürn’ün yörüngesindeki su zengini uydular olan Europa veya Enceladus’un daha büyük versiyonlarını hayal edin, ancak yıldızlarına çok daha yakın hale getirilmişler” dedi.

Ev sahibi yıldızlarına yakınlıkları nedeniyle, kızarmış gezegenler muhtemelen buhardan oluşan yoğun bir atmosfere sahiptir, ancak buhar örtüsünün altında sıvı su bulunabilir. Yüksek basınç, süperkritik akışkan adı verilen bir fazda suyun varlığına da neden olabilir.

Araştırma ekibinin bir diğer üyesi Björn Benneke, “Aletlerimiz ve tekniklerimiz yıldızlarından daha uzaktaki gezegenleri bulup inceleyecek kadar hassaslaştıkça, Kepler-138 c ve d gibi çok daha fazla su dünyası bulmaya başlayabiliriz” dedi.

Ekip ayrıca c ve d gezegenlerinin neredeyse aynı büyüklükte olduğunu öğrenince şaşırdı. Daha önce çok farklı olduklarına inanılıyordu.

Grubun konuyla ilgili “1,5 Dünya yarıçaplı bir gezegenin uçucu bakımından zengin bileşimi için kanıt” başlıklı çalışması Nature Astronomy dergisinde yayımlandı. Şansımız varsa, James Webb uzay teleskobuyla gelecekte yapılacak bir gözlem, bu potansiyel su dünyaları hakkında daha da fazlasını ortaya çıkarabilir.