ChatGPT son dönemde yalnızca teknoloji meraklılarının değil, günlük yaşamda farklı arayışlara giren insanların da ilgi odağı haline geldi. Peki ChatGPT bir insanın kaderini değiştirebilir mi? Yapay zekâ ile seçilen numaralar gerçekten şans getirebilir mi? ABD’de yaşanan çarpıcı bir olay, bu soruları yeniden gündeme taşıdı.

ChatGPT ile seçilen numaralar büyük ikramiye getirdi!

ChatGPT kullanarak şanslı numara seçen ABD’li bir kadın, piyangodan tam 150.000 dolar kazandı. Günlük sohbetlerde kullanılan yapay zekâ aracının bu kez finansal bir başarıya vesile olması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye’de de sosyal medyada hızla yayılan bu olay, yapay zekanın yalnızca üretkenlik veya içerik aracı olmadığını, insanların hayallerine de dokunabileceğini gösterdi.

Teknoloji uzmanlarına göre, istatistiksel tahminlerde bulunabilen ve kullanıcıya farklı olasılık senaryoları sunabilen bir yapay zekâ modeli. Ancak piyango gibi tamamen şansa dayalı alanlarda yapay zekâdan beklentiye girilmesi, pek çok kişiye ilginç geliyor. Yine de ABD’deki bu örnek, AI modellerinin hayatın farklı alanlarında nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Uygulamanın tasarımında yapılan değişiklikler, kullanıcıların deneyimini kolaylaştırmaya yönelik. Daha temiz arayüz, pratik menü yapısı ve hızlı yanıt süreleri, AI kullanımını Türkiye’de de daha cazip hale getiriyor. Özellikle gençler, yapay zekâyı yalnızca derslerde veya iş hayatında değil, günlük eğlence ve meraklarında da tercih etmeye başladı. Bu da ChatGPT popülaritesini her geçen gün artırıyor.

ABD’de yaşanan olay sonrası Türkiye’de de benzer denemelerin yapıldığı biliniyor. Kullanıcıların şanslı numara istemesi bir trend haline gelirken, bazıları bunu eğlenceli bir oyun olarak görüyor, bazıları ise gerçekten kazanma umuduyla yaklaşıyor. Her iki durumda da yapay zekanın insanlar arasındaki etkileşimi artırdığı açıkça görülüyor.

Uzmanlar, bu olayın yapay zekâya duyulan güveni hem artırabileceğini hem de tartışmalara yol açabileceğini belirtiyor. Çünkü GPT temel amacı, doğru bilgi sağlamak ve kullanıcıya rehberlik etmek. Yine de şans faktörünün devreye girdiği bu olay, yapay zekânın hayatımıza beklenmedik şekillerde dokunabileceğinin güçlü bir örneği oldu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ChatGPT'nin günlük yaşamda bu şekilde kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?