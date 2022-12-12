Washington Post’un haberine göre, ABD Enerji Bakanlığı salı günü bilim insanlarının ilk kez net enerji artışı sağlayan bir füzyon reaksiyonunu başardıklarını duyurmayı planlıyor; bu da sınırsız, ucuz ve temiz enerji sağlayan bir teknoloji geliştirmek için on yıllardır süren milyarlarca dolarlık arayışta önemli bir kilometre taşı olacak.

Termonükleer füzyon araştırmalarının amacı, Güneş’te enerji yaratan nükleer reaksiyonu yeniden yaratmaktır. Bu, bilim insanlarının 1950’lerden beri peşinde koştuğu karbonsuz enerjinin “kutsal kasesi”. Ticari kullanımına daha en az on yıl var ama bu son gelişme muhtemelen Biden yönetimi tarafından hükümetin yıllar boyunca yaptığı devasa yatırımların bir kanıtı olarak lanse edilecek.

Karbon ayak izi bırakmadan, radyoaktif atık olmadan ve güneş ve rüzgar enerjisinden çok daha az kaynakla şebekeye elektrik sağlayabilecek füzyon ekipmanı yaratmak için dünya çapında füzyon yarışına büyük miktarda kamu ve özel para yatırıldı. Organizatörler, iklimle ilgili faydalarının yanı sıra, bunun dünyanın yoksul bölgelerine ucuz elektrik sağlanmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

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Keşfin yapıldığı Kaliforniya’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı’ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi’nin çalışmalarına aşina olan kıdemli bir füzyon bilimcisi, “Çoğumuz için bu sadece bir zaman meselesiydi” dedi.

Gelişme ilk olarak Pazar günü Financial Times gazetesi tarafından haberleştirildi. Resmi duyurunun önüne geçmemek için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan ve araştırmayı bilen iki kişi tarafından doğrulandı. Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un Salı günü “büyük bir bilimsel buluşun” açıklanması olarak lanse edilen bir medya etkinliğinde duyuruyu yapması planlanıyordu.

Bakanlık ve laboratuar yorum yapmayı reddetti. Bir laboratuar yetkilisi araştırmacıların hala analizlerini tamamlamakta olduklarını ve Salı gününe kadar herhangi bir resmi bulgu yayınlamayacaklarını söyledi.

Nükleer füzyon bilimi, iki atomun inanılmaz yüksek hızlarda çarpıştırılması ve bu reaksiyonun enerjisinin, havaya karbon salmadan ya da çevreye radyoaktif atık bırakmadan ev ve işyerlerine güç sağlayabilecek elektriğe dönüştürülmesine dayanıyor.

Bilim insanları onlarca yıldır füzyon reaksiyonları üzerinde deneyler yapıyor, ancak şimdiye kadar tükettiğinden daha fazla enerji üreten bir reaksiyon yaratmayı başaramadılar. Elde edilen başarı önemli olmakla birlikte, muazzam mühendislik ve bilimsel zorluklar hala önümüzde durmaktadır.

Enerjide net bir artış yaratmak için dünyanın en büyük lazerlerinden birine ihtiyaç vardı ve füzyonu enerji üretimi için pratik hale getirmek üzere gereken ölçekte reaksiyonu yeniden üretmek için gereken kaynaklar muazzamdı. Daha da önemlisi, mühendisler henüz bu reaksiyonu güç sisteminde pratik olarak kullanılabilecek elektriğe dönüştürebilecek ekipmanı geliştiremedi.

Bilim insanlarına göre, büyük ölçekte füzyon enerjisi üretmeye yetecek büyüklükte cihazlar oluşturmak için üretimi son derece zor malzemeler gerekiyor.