Bilim İnsanları Sadece 45 Günde Mars’a Ulaşmanın Bir Yolunu Geliştirdiler!

Kızıl Gezegenin gelecekte potansiyel bir insan kolonisi olabileceğine inanan NASA ve dünya çapındaki çeşitli uzay araştırmacıları için uzun vadeli bir hedef olmuştur. Şimdi, NASA‘nın hesaplamalarına göre insanların Mars‘a ulaşması için teorik seyahat süresi 500 gün civarında ve Dünya ile Mars arasındaki minimum mesafe 54,6 milyon km.Ancak Kanadalı mühendisler, seyahat süresini sadece 45 güne indirdiğini iddia eden yeni bir lazer tahrik sistemi tasarladılar.

Çalışma: İnsanlar 45 Günde Mars’a Ulaşabilir

Montreal‘deki McGill Üniversitesi‘nden bir araştırmacı ve mühendis ekibi, insanları Dünya‘dan Mars‘a sadece altı hafta içinde götürebilecek lazer tahrikli yeni bir uzay aracı tasarladıklarını söylüyorlar. Araştırmacılar, söz konusu zamanda Dünya‘dan Mars‘a bir uzay aracını jet-atmak için Dünya‘ya dayalı büyük lazerler kullanan yönlendirilmiş bir enerji tahrik sistemi öneriyorlar.

Sistemi kullanan araştırmacılar, lazerleri kullanarak bir uzay aracını Dünya‘nın yakınında çok hızlı bir şekilde hızlandırabileceklerini söylüyorlar. Bu lazer ışınları, uzay aracını, ışık hızının kesriyle karşılaştırılabilir bir hızda daha derin uzaya taşır.

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Yönlendirilmiş enerjinin uzay aracı görev tasarımına uygulanması, tasarım hedefi olarak Mars’a hızlı geçiş kullanılarak araştırılıyor. McGill Üniversitesi mühendisleri tarafından yayınlanan araştırma makalesinde, fotonik lazer teknolojisinde devam eden gelişmelerin, benzeri görülmemiş boyutta (10 m çapında) ve güçte (100 MW) Dünya tabanlı bir lazer dizisinin mümkün olduğu varsayılmaktadır.

Ana araç 45 gün içinde Kızıl Gezegene inecek olsa da, uzay aracının geri kalanı bir sonraki fırlatma için geri dönüştürülmek üzere Dünya‘ya geri dönecek.

Araştırmacılar “Bu boyutta ve atmosferik kompanzasyonu içeren aşamalı bir dizi lazer, olay lazerinin şişirilebilir bir reflektör aracılığıyla bir hidrojen ısıtma odasına odaklandığı cislunar uzayda uzay aracına lazer gücü iletebilecektir. Hidrojen itici gaz daha sonra 3000 s’lik belirli darbeleri gerçekleştirmek için bir memeden dışarı atılır. Mimarinin, hala Dünya tabanlı lazerin menzili içindeyken, itme ünitesini geri döndürmek için bir geri yakma manevrası ile hemen yeniden kullanılabilir olduğu gösterildi” diye ekliyor.

Bu azaltılmış seyahat süresi nükleer fisyonla çalışan roketler kullanılarak elde edilebilir, ancak bunun radyasyon riskleri vardır. Bu yeni sistem bu sorunu çözüyor gibi görünüyor. Bu, Mars‘a ulaşmak ve hatta evrenimizin diğer derin uzay alanlarını keşfetmek için uygulanabilir bir sistem gibi görünse de, bu teoriyi test edecek uzay aracı şu anda mevcut değil.

Elon Musk, önümüzdeki altı yıl içinde insanların Mars‘a ulaşabileceğini düşünürken, NASA ve Çin, 2030’lara kadar insanları Kızıl Gezegene göndermeyi hedefliyor. Dolayısıyla, araştırmacıların ve mühendislerin lazer tabanlı yönlendirilmiş enerjili tahrik sistemini destekleyecek bir uzay aracı geliştirmesini ve inşa etmesini ve bu teknoloji üzerinde çalışması sürüyor.