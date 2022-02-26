2 GHZ İŞLEMCİLİ ŞAHANE ROUTER! | ROG Rapture GT-AX6000

ROG Rapture GT-AX6000 hem tasarımsal olarak hem de performans noktasında şahane işler yapabilen, ev, iş ve e-spor oyuncularının internet sorununu ortadan kaldıracak düzeyde iş yapabiliyor.

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Fütüristik tasarımlı ROG Rapture GT-AX6000, daha fazla cihaz bağlamanıza olanak tanır ve oyun deneyiminizi bir sonraki düzeye yükseltebiliyor. 6000 Mbps’ye varan WiFi 6 hızlarıyla, her zaman en büyük savaşlara hazırdır. Yeni görünümlü kırmızı ve siyah çıkarılabilir antenler ve tamamen özelleştirilebilir ASUS Aura RGB aydınlatma efektleriyle harika tasarım, GT-AX6000’i görülmeyi talep eden bir yönlendirici haline getiriyor!

ROG Rapture GT-AX6000 özellikleri