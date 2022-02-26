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Donanım

2 GHZ İŞLEMCİLİ ŞAHANE ROUTER! | ROG Rapture GT-AX6000

ROG Rapture GT-AX6000 hem tasarımsal olarak hem de performans noktasında şahane işler yapabilen, ev, iş ve e-spor oyuncularının internet sorununu ortadan kaldıracak düzeyde iş yapabiliyor.

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2 GHZ İŞLEMCİLİ ŞAHANE ROUTER! | ROG Rapture GT-AX6000

Fütüristik tasarımlı ROG Rapture GT-AX6000, daha fazla cihaz bağlamanıza olanak tanır ve oyun deneyiminizi bir sonraki düzeye yükseltebiliyor. 6000 Mbps’ye varan WiFi 6 hızlarıyla, her zaman en büyük savaşlara hazırdır. Yeni görünümlü kırmızı ve siyah çıkarılabilir antenler ve tamamen özelleştirilebilir ASUS Aura RGB aydınlatma efektleriyle harika tasarım, GT-AX6000’i görülmeyi talep eden bir yönlendirici haline getiriyor!

ROG Rapture GT-AX6000 özellikleri

  • Yüksek Verimli WiFi 6 – Ultrafast WiFi 6 çift bantlı yönlendirici, daha iyi verimlilik ve verim için 160 MHz kanallarla hızı 6000 Mbps’ye kadar artırır.
  • Çift 2.5G Bağlantı Noktaları – 2.5G bağlantı noktaları üzerinden trafik en yüksek önceliğe sahiptir; esnek WAN/LAN ağ bağlantı noktası yapılandırmaları.
  • Dört Çekirdekli CPU Gücü – Yüksek performanslı 2,0 GHz dört çekirdekli 64 bit CPU, hesaplama yeteneklerini bir sonraki düzeye taşır.
  • Genişletilmiş kapsama alanı – Özel ASUS RangeBoost Plus, sinyal aralığını ve genel kapsama alanını iyileştirir.
  • Üç Seviyeli Oyun Hızlandırma – Cihazdan oyun sunucusuna kadar her adımda oyun trafiğini hızlandırın.
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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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