Antarktika‘nın buzlu düzlüklerine yapılan son gezi sırasında, uluslararası bir araştırmacı ekibi, kıtada şimdiye kadar bulunan en büyüklerinden biri de dahil olmak üzere beş yeni meteorit keşfetti. Nadir bulunan meteorit yaklaşık bir kavun büyüklüğünde ancak 17 pound (7,7 kilogram) ağırlığında. Bu örnek, 45.000’den fazla uzay taşının izinin sürüldüğü ve meteroit avcılığının en önemli merkezlerinden biri olan Antarktika’da keşfedilen bu büyüklükte ya da daha büyük yaklaşık 100 meteordan biri.

Bilim insanları bu devasa göktaşının yanı sıra aynı bölgede dört adet daha küçük göktaşı da buldu. Antarktika’nın yüzeyinin büyük bölümünün karla kaplı olması, siyah renkli taş benzeri meteorların fark edilmesini ve keşfedilmesini kolaylaştırıyor.

