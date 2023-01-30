Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni akıllı telefon serisi iPhone 14 ile beraber, uydu iletişim teknolojisi konusunda bir devrim yarattı. Uydu üzerinden Acil Durum Protokolü (SOS) özelliğini Ekim ayından beridir uygulayan şirket, Kanada’da kaybolan iki kişinin hayatta kalmasına yardımcı oldu.

Apple, Acil Durum Protokolü İle Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde iki kadının Alberta’yı ziyaret ettikten sonra evlerine dönerken Kanada’nın British Columbia eyaletinde küçük bir köy olan McBride yakınlarında kayboldukları bildirildi. Ne yazık ki dönüş yolunu bulmaya çalışırken bir trafik kazası geçiren turistler, cep telefonlarının çekmediği bir bölgede mahsur kaldıkları açıklandı. Kaza alanından 20 km uzaklaşan yolculardan birinin iPhone 14 kullanması Acil SOS özelliği ile yetkililere ulaşmasını sağladı. İPhone 14’ü kullanarak Apple çağrı merkezine acil durum mesajı ve bulundukları konumlarını gönderen turistler, tam anlamıyla ölümün eşiğinden döndü.

Apple çağrı merkezi gelen çağrının ardından Kanada’daki “Northern911” çağrı merkeziyle irtibata geçerek acil servis çağrısını aktif hale getirdi. Kurtarma ekipleri aracı kardan çıkardı ve geri dönüp otoyola doğru yönelmesine yardımcı oldu.

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British Columbia Arama ve Kurtarma’da üst düzey bir yönetici olan Dwight Yochim, bunun British Columbia’da yeni özelliğin “ilk kullanımı” olduğuna inandığını söyledi. Ünlü yönetici yolcuların çok şanslı olduğunu şu cümlelerle açıkladı:

“Orada cep telefonu çekmiyor ama içlerinden birinde SOS özelliği olan yeni Apple telefonu vardı ve SOS’i aktif hale getirdi ve bildiğim kadarıyla bu, British Columbia’da SOS’in ilk kullanımı. Eğer buna sahip olmasalardı, eninde sonunda aileleri ya da iş yerleri “hey, görünmediler” diyecekti ve böylece arama alanı en son görüldükleri yerden olmaları gereken yere kadar uzanacaktı ve bu da birkaç yüz kilometre olabilirdi.”

Bu bağlamda Yochim, ekibinin yılda yaklaşık 1.700 ila 1.800 arama yaptığını tahmin ediyor. iPhone 14’teki uydu üzerinden Acil SOS, bu sayıyı önemli ölçüde azaltabilir.