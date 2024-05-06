Her sene düzenli olarak o senenin akıllı telefon pazar paylarını yayınlayan bir araştırma görürüz. Genelde Counterpoint ve Canalys bu araştırmaları yapar ve kamuoyu ile paylaşır. Geldiğimiz noktada bugün ise Counterpoint, 2024’ün ilk çeyrek akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. Detaylara bakalım.

2024 ilk çeyrekte akıllı telefon pazarı yüzde 6 büyüdü, Samsung zirvede

Counterpoint’in araştırması küresel akıllı telefon pazarının 2024’ün ilk çeyreğinde yıllık %6 büyüme kaydettiğini gösteriyor. Akıllı telefon pazarı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 296,9 milyon sevkiyata ulaşırken Samsung, Apple’ı tahtından indirerek zirvede yer aldı.

Araştırmaya göre markaların 2023 yılının ilk çeyreğine göre ilerlemeleri şu şekilde oldu:

Samsung: yüzde 22’den yüzde 20’ye

Apple: yüzde 21’den yüzde 17’ye

Xiaomi: yüzde 11’den yüzde 14’e

Oppo: yüzde 10’dan yüzde 8’e

Vivo: yüzde 7’den yüzde 7’ye

Apple’ın sevkiyatları 2023’ün 4. çeyreğindeki yüksek stok birikimi nedeniyle yıllık bazda yüzde 13 düştü. Xiaomi ise yükselişine devam ediyor, sevkiyatlarında yıllık yüzde 34 artışla en hızlı büyümeyi kaydeden marka Xiaomi oldu.

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Akıllı telefon pazarı her geçen gün büyüyor. Bakalım 2024 yılının ikinci çeyreğinde bizi nasıl bir tablo karşılayacak?