Apple iPad Air 6, güçlü Apple M2 işlemcisi, iki farklı ekran boyutu ve artan baz depolama alanı ile satışa sunuldu. Apple, bugün düzenlediği ‘Let Loose’ etkinliği kapsamında yeni iPad Air 2024 modelini tanıttı. Altıncı nesil iPad Air, 10.9 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İşte yeni iPad Air özellikleri ve fiyatı.

Yeni iPad Air 6 Özellikleri Dehşet: iPad Air 2024 En Çok Satan Tablet Olacak

Önceki söylentilerin aksine, yeni iPad Air modelleri Mini-LED yerine Liquid Retina (LCD) ekran teknolojisiyle donatıldı. Bu, her iki modelin de görsel deneyimde yüksek kalite sunmasını sağlayacak.

Yeni iPad Air (2024), Mavi, Mor, Uzay Grisi ve Yıldız Işığı gibi çeşitli renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Küresel pazarda 15 Mayıs’tan itibaren satışa sunulacak olan bu modeller, ABD’de 599 dolar ve 799 dolar gibi rekabetçi fiyatlarla satışa çıkacak. Bu yıl yapılan güzel bir geliştirme ise 64GB depolama versiyonunun kaldırılması ve yerine 128GB depolama kapasitesinin getirilmesi oldu.

Teknik özelliklere bakıldığında, yeni iPad Air (2024), Apple’ın sekiz çekirdekli M2 çipiyle güçlendirilmiş. Bu çip, aygıt içi yapay zeka görevleri için Apple’ın Neural Engine’ini içeriyor. Apple’a göre, bu yeni model, önceki nesle göre yüzde 15’e kadar daha iyi CPU performansı ve yüzde 25’e kadar daha iyi GPU performansı sunuyor. Ayrıca, cihaz kutudan çıktığı anda iPadOS 17 ile çalışıyor.

iPad Air’deki ön kamera, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 12 megapiksel ultra geniş açılı bir kamerayla donatılmış. Cihaz ayrıca, Center Stage teknolojisi sayesinde kullanıcıların görüntülü aramalar sırasında otomatik olarak kadraja alınmasını sağlıyor. Arka tarafta ise 12 megapiksel geniş açılı bir kamera bulunuyor ve bu kamera 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

iPad Air 2024 modeli, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS bağlantı desteği sunarken, Hücresel modeller 5G ağlarına da bağlanabiliyor. Ayrıca, şarj ve veri aktarımı için bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor ve cihaz, güç düğmesindeki bir Touch ID sensörüyle biyometrik kimlik doğrulama özelliğine sahip.

Yeni iPad Air Türkiye Fiyatı

Yeni iPad Air Türkiye fiyatı ise biraz yüksek. 10.9 inç ekrana sahip iPad Air 2024 fiyatı 25.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Daha büyük ekranlı 13 inç modeli tercih edenler ise 34.999 TL ücreti gözden çıkarmak durumunda.

Bu yıl cihazdaki 64GB baz depolama seçeneği kaldırılmış durumda. iPad Pro modelleri gibi M2 işlemcili iPad Air modelleri de 128GB baz depolama ile başlıyor. Dilerseniz cihazı 1TB’a kadar depolama ile alabilirsiniz. Bu durumda 10.9 inç modelin fiyatı 45.999 TL sınırına dayanıyor.

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