Google, Apple’a arama motorunu teknoloji devinin cihazlarında varsayılan olarak tutmak için büyük miktarlarda ödeme yapmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Alphabet’e karşı devam eden antitröst davasında, Google’ın Apple’a 2022’de 20 milyar dolar ödediği ortaya çıktı.

Mahkeme belgeleri, Google’ın iki yıl önce arama motorunu varsayılan olarak tutması için Apple’a milyarlarca dolar ödediğini gösteriyor. Bu bilgi, Bloomberg’e göre Apple’ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue’nun açık ifadelerinden gelmiş olmasına rağmen, İnternet devinin ve Apple’ın güvenlik dosyalarında bu 20 milyar dolarlık rakamın yer almadığı belirtiliyor. Google’ın, arama motoru pazarındaki başarısını artırmak için rakiplerine karşı belirgin bir avantaj sağlamak için önemli miktarda para harcadığı zaten biliniyordu.

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Microsoft CEO’su Satya Nadella, önceki açıklamalarında Apple ile Google arasındaki anlaşmanın diğer arama motorlarına adil rekabet imkanı tanımadığını belirtmişti. Nadella, OpenAI’nin sohbet robotunun artık Bing arama motoruna entegre edilmesinin olumlu bir adım olabileceğini belirtirken, Google’ın pazarda kalıcı bir güç oluşturduğunu kabul etti.

Ancak Apple ve Google arasındaki anlaşma başlangıçta para içermiyordu. Mayıs 2021’de yapılan bir rapora göre, Apple’a aylık 1 milyar dolarlık büyük bir para alışverişi gerçekleşti. Bu anlaşma, Apple’ın toplam işletme gelirinin yüzde 17,5’ini oluşturuyordu. Microsoft, Bing’i Apple’a satma konusunda görüşmeler yaparak bu anlaşmayı bozmaya çalışmıştı.

İnternet devinin yıllık olarak ödediği devasa miktarlar göz önüne alındığında, Apple’ın rekabetçi bir şekilde pazarlanan bir ürüne yatırım yapmasının mantıklı olmadığı görülüyor. Hem Google’ın hem de Adalet Bakanlığı’nın konuyu ele alacağı belirtiliyor, ancak bir kararın yıl sonuna kadar alınması pek olası görünmüyor.